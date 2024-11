video suggerito

Esce dalla palestra e viene investita da un'auto sulle strisce pedonali: muore una donna Una donna di 83 anni è morta nella sera di giovedì 14 novembre dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Sarnico, in provincia di Bergamo. Una donna di 83 anni è morta nella sera di giovedì 14 novembre dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Donatori del Sangue poco dopo aver finito la lezione in palestra. Lo scontro è stato violento: la donna è stata sbalzata per diversi metri prima di cadere rovinosamente sull'asfalto.

In poco tempo sul posto sono arrivati i soccorsi in elicottero: la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici l'hanno subito messa nel reparto di rianimazione per i gravi traumi cranico e facciale. Poche ore dopo purtroppo è deceduta. Le indagini sono ora in corso: stanno lavorando i carabinieri della stazione di Sarnico. Ci cerca di fare luce su eventuali responsabilità.