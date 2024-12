video suggerito

Lite con bottiglie di vetro in un bar a Saronno: sospesa la licenza al titolare per un mese Il Questore di Varese a sospeso la licenza a un bar di Saronno per un mese: il provvedimento è scattato in seguito a una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi all’interno del locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Al titolare di un bar di Saronno, in provincia di Varese, è stata notificata la sospensione dell'attività per 30 giorni, come disposto dal Questore della provincia. Il provvedimento è scattato in seguito a una violenta rissa avvenuta nei giorni scorsi all'interno del locale. Stando alle prime informazioni, tre persone presenti nel locale avevano lanciato bottiglie di vetro. Sul posto erano arrivati i carabinieri che avevano sedato la lite.

Nelle scorse settimane, le pattuglie dei carabinieri erano già intervenute più volte presso il locale per la presenza di avventori molesti, spesso sotto l'effetto di alcool, nonché di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Per questo nei mesi scorsi il bar era stato destinatario di una chiusura per 30 giorni da parte del questore per gravi turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ora però è scattata un nuovo provvedimento di sospensione della licenza del locale per un mese. La decisione del Questore di Varese è stata notificata dagli agenti di polizia e dai carabinieri.