Ragazzo cade dal balcone, scoperto affittacamere illegale: chiusa la struttura per venti giorni A Gallarate è stato chiuso un affittacamere illegale dopo che un ragazzo è caduto da un balcone.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, è stato trovato un uomo ferito e in stato confusionale in una strada di Gallarate, comune che si trova in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti del commissariato. È stato possibile scoprire che l'uomo era caduto da un balcone di un edificio.

Il giovane era in evidente stato di alterazione psicofisica e con ferite al volto e al corpo. Gli investigatori sono entrati nell'immobile e hanno scoperto che era utilizzato da consumatori di droga e per la prostituzione. Gli accertamenti, come si legge in una nota stampa, hanno permesso di scoprire come "in effetti come il giovane, lì per consumare un rapporto sessuale, a causa dell'uso smodato di sostanze stupefacenti fosse caduto dal balcone, stramazzando al suolo".

Durante i controlli, oltre a confermare la versione dell'uomo, è stato possibile scoprire come all'interno non venissero registrati gli ospiti contrariamente a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La struttura è quindi stata ritenuta pericolosa "oltre che per l'ordine pubblico, anche per il buon costume, generando nella cittadinanza, un'inevitabile ricaduta negativa in termini di percezione di sicurezza". Il questore di Varese ha quindi disposto la chiusura per venti giorni.