Non si ferma all'alt del poliziotto e lo investe: arrestato dai colleghi dell'agente Un poliziotto dell'Antidroga della Questura di Varese è stato investito da un giovane che non si sarebbe fermato all'alt. I colleghi dell'agente, rimasto ferito, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

A cura di Enrico Spaccini

Un giovane è stato arrestato nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 gennaio a Varese per spaccio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto riportato dalla Questura, non si sarebbe fermato all'alt di un agente dell'Antidroga della Squadra mobile e lo avrebbe investito per poi tentare la fuga. Gli altri poliziotti sono riusciti ad arrestarlo, mentre il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dove è stato dimesso con una prognosi superiore a 21 giorni.

Gli agenti della Questura di Varese stavano monitorando da tempo le attività del giovane di nazionalità albanese, di cui non è stata resa nota l'età, poiché ritengono che possa far parte del giro di spaccio presente nel quartiere Bustecche di Varese. Quando il poliziotto 50enne dell'Antidroga gli ha intimato l'alt nella notte di lunedì 13 gennaio, il sospettato non si sarebbe fermato ma, anzi, provando a fuggire lo avrebbe travolto.

Poco dopo, gli altri agenti sono riusciti a bloccare il fuggitivo e ad arrestarlo. Il giovane, a cui è stata sequestrata una quantità di droga non meglio definita, è accusato di spaccio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il poliziotto ferito, invece, ha riportato diverse lesioni, in particolare al volto. Medicato in ospedale, ha rimediato una prognosi superiore a 21 giorni.

"La mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione al poliziotto investito lunedì sera durante un controllo di polizia", ha scritto in una nota Nicola Molteni, Sottosegretario all'Interno, "ai suoi colleghi e a tutta la polizia di Varese invio la mia vicinanza, unitamente al mio ringraziamento per il loro quotidiano servizio di tutela della sicurezza e della legalità delle nostre comunità".