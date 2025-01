Aggredisce un barista e prende a morsi un Carabiniere a Mantova: arrestato 23enne

video suggerito

Un 23enne è stato arrestato nella notte di oggi, sabato 18 gennaio, a Mantova, dopo che ha minacciato un barista che lo stava mandando via dopo l'orario di chiusura e ha aggredito con calci, pugni e morsi i due Carabinieri intervenuti per fermarlo. Subito dopo i militari sono stati portati all'ospedale e per loro i medici hanno previsto sette giorni di prognosi. Dopo aver convalidato l'arresto del 23enne, il giudice per le indagini preliminari lo ha rimesso in libertà, sottoponendolo all'obbligo di firma.

L'aggressione è avvenuta sabato 18 gennaio, all'interno di un bar in via Sandro Pertini, a Mantova. Attorno alle 2:00 di notte il proprietario del locale, un 37enne residente in città, ha cominciato a chiudere le serrande del bar, invitando gli ultimi clienti a uscire. È a quel punto che il 23enne si sarebbe opposto, rifiutandosi di uscire al freddo, e dopo aver scavalcato il bancone ha preso per la felpa il titolare del locale che, cadendo, ha rotto una parete di cartongesso. Il 37enne ha deciso quindi di chiamare i Carabinieri, che sono intervenuti mandando la pattuglia della Sezione Radiomobile di via Chiassi.

Una volta sul posto, due militari si sono avvicinati al 23enne e gli hanno chiesto i documenti, invitandolo a uscire dal locale. Il ragazzo però si è rifiutato di farsi identificare e ha aggredito i Carabinieri con calci e pugni, arrivando anche a mordere uno dei due a una mano. Dopo essere riusciti a contenere l'aggressore immobilizzandolo, i militari l'hanno arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha poi rimesso in libertà il giovane, che ora sarà sottoposto all'obbligo di firma.

Nel frattempo i due Carabinieri coinvolti sono stati portati in ospedale e, una volta visitati, sono stati rimandati a casa con una settimana di prognosi per le lesioni riportate nell'aggressione.