video suggerito

Prova due volte a investire con l’auto l’uomo che lo ha colpito con una bottiglia di vetro: due arresti La polizia di Gallarate (Varese) ha arrestato due uomini al termine di una rissa. Uno avrebbe colpito l’altro con una bottiglia di vetro e il ferito avrebbe provato a vendicarsi cercando di investirlo due volte con l’auto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due uomini sono stati arrestati per lesioni aggravate e tentate lesioni aggravate al termine di una rissa avvenuta la sera dello scorso mercoledì 5 febbraio a Gallarate (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito, al culmine di una lite uno dei due avrebbe colpito l'altro con una bottiglia di vetro. Per vendicarsi, il ferito avrebbe provato a investire per due volte con la sua auto l'aggressore finendo per schiantarsi contro un muro. Il questore di Varese ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione dell'avviso orale.

La lite a Gallarate

L'allarme era scattato nella serata del 5 febbraio in Corso XXV Aprile. Alcuni testimoni avevano chiamato il 112 segnalando una rissa che stava avvenendo tra più persone. Sul posto sono intervenute una Volante del Commissariato di Gallarate e una pattuglia dei carabinieri.

In realtà, la lite era solo tra due uomini: un cittadino del Gambia richiedente protezione internazionale e uno del Senegal, regolare sul territorio nazionale. Entrambi sono stati rintracciati subito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito attraverso i vari accertamenti e diverse testimonianze, i due avevano iniziato a discutere per motivi ancora non noti. Ad un certo punto, il cittadino gambiano avrebbe afferrato una bottiglia di vetro e l'avrebbe usata per colpire il rivale.

L'arresto dei due in flagranza

Ferito, il cittadino senegalese si sarebbe messo al volante della propria auto e, in almeno due occasioni, avrebbe provato a vendicarsi investendo il suo aggressore. L'uomo, però, ha terminato la corsa contro un muro. I due sono stati infine arrestati in flagranza di reato per lesioni aggravate.

Stando a quanto emerso dai vari controlli, entrambi hanno alle spalle precedenti di polizia per medesimi reati. Il questore di Varese, ritenendo i due inclini ad azioni violente, tramite la divisione polizia anticrimine ha emesso nei loro confronti la misura di prevenzione dell'avviso orale.