Scontro frontale tra un’auto e una moto, grave un 25enne: la conducente era positiva all’alcoltest Si è verificato un incidente in provincia di Brescia: un’auto si è scontrata contro una moto. Il motociclista, un 25enne, è stato sbalzato per una trentina di metri. È in gravissime condizioni. La conducente dell’auto, era positiva all’alcoltest.

A cura di Ilaria Quattrone

Scontro frontale tra un'automobile e una moto lungo la Strada provinciale 12 a Clusone, in provincia di Brescia. Nell'incidente il motociclista, un ragazzo di 25 anni, è in gravissime condizioni: è infatti ricoverato nel reparto di Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia. Sembrerebbe che la conducente, una donna di 34 anni, fosse positiva all'alcoltest.

La dinamica dell'incidente: 25enne sbalzato per trenta metri

L'incidente si è verificato nella notte tra venerdì 23 giugno e sabato 24 giugno. Poco prima delle 2, il 25enne stava andando in direzione Brescia quando con la sua Yamaha 700, è finito contro un'auto Suzuki che stava girando verso via del Dossello. L'impatto è stato molto violento: il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri, circa trenta, ed è stato scaraventato in un fossato.

Il ragazzo di 25 anni è stato sottoposto all'alcoltest

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno constato che fin da subito le condizioni del ragazzo, erano critiche. Lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Per il momento non è ancora fuori pericolo.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due auto, ma fortunatamente passeggeri e conducenti sono rimasti illesi. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi e deciso di sottoporre la 34enne all'alcoltest. La conducente è risultata positiva agli esami. La Procura ha deciso di aprire un fascicolo nei suoi confronti: per il momento l'accusa è di lesioni personali stradali gravissime.