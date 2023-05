Sconto tra auto e moto, biker sbalzato dalla sella: è morto Incidente tra auto e moto a Darfo Boerio Terme (Brescia): nell’impatto è morto un motociclista di 57 anni. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Incidente stradale a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Nella giornata di ieri, domenica 30 aprile, un'automobile si è scontrata contro una motocicletta: nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 57 anni, che è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Sul caso indagano gli agenti della polizia locale.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 11 di ieri e precisamente in via Cristoforo Colombo a Gorzone. Alla guida dell'automobile, una Peugeot, c'era una donna di 34 anni che arrivata da Boario e stava svoltando a sinistra per entrare nel piazzale di una casa. Un motociclista, un uomo di 57 anni che si chiamerebbe Romolo Ricardi, stava invece arrivando da Angolo Terme in sella alla sua moto, una Bmw Gran Turismo.

Non appena l'auto ha svoltato, ha investito la moto: l'impatto è stato molto violento. Il motociclista è sbalzato dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri finendo poi sull'asfalto.

L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

La sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un elicottero. Il 57enne è stato trasferito, intubato, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è morto poco dopo il suo arrivo: troppo gravi le ferite riportate. Non si conoscono le condizioni della 34enne.

La salma è stata restituita ai familiari che così potranno organizzare il funerale e dare un ultimo saluto al proprio caro. La Procura, nel frattempo, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Entrambi i mezzi, motocicletta e automobile, sono stati sequestrati.