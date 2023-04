Sciopero Atm il 2 maggio a Milano, a rischio i mezzi pubblici: gli orari di metro, bus e tram Il 2 maggio 2023 ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze su bus, tram e metro a Milano e in particolare nella fascia oraria che va dalle 8.45 alle 12.45.

A cura di Ilaria Quattrone

Il 2 maggio 2023 è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 4 ore. Nella giornata di martedì saranno a rischio i mezzi Atm, come si legge in una nota dell'azienda milanese. Lo sciopero potrebbe avere conseguenze su bus, tram e metro e in particolare nella fascia oraria che va dalle 8.45 alle 12.45.

La protesta è stata indetta dal sindacato Confail Faisa che rivendica la mancanza nel contratto collettivo "di contenuti essenziali per la categoria" soprattutto per ciò che riguarda "l’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".

Gli orari dei mezzi Atm per lo sciopero di martedì 2 maggio a Milano

Martedì 2 maggio è stato proclamato uno sciopero dei trasporti, da parte del sindacato Confail Faisa, che potrebbe avere conseguenze su tram, bus e metro gestiti dall'Azienda trasporti milanesi. In particolare potrebbero esserci disagi dalle 8.45 e fino alle 12.45.

Trenord non aderisce allo sciopero dei trasporti

Questa volta lo sciopero non riguarderà tutti i trasporti: il personale di Trenord, per esempio, che gestisce la linea ferroviaria regionale non aderirà alla protesta. Questo significa che non tutti i passeggeri dovranno far fronte ai disagi che potrebbero esserci per uno stop dei mezzi di trasporto.

Sciopero il 2 maggio a Milano, le motivazioni

Il sindacato Confail Faisa ha proclamato lo sciopero a livello nazionale “per rivendicare la mancanza nel CCNL di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".