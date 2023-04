Sciopero 2 maggio 2023, a rischio i trasporti per 4 ore: orari e modalità città per città Il 2 maggio a rischio bus, metro e tram per lo sciopero proclamato dal sindacato Confail-Faisa. Da Napoli a Roma fino a Milano, gli orari e le modalità della mobilitazione variano di città in città.

A cura di Biagio Chiariello

Martedì 2 maggio 2023 è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale di 4 ore, con orari e modalità diversi città per città, proclamato dal sindacato Confail-Faisa come si può leggere sul calendario online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A Roma i mezzi saranno a rischio dalle 8.30 alle 12.30, a Milano dalle 8.45 alle 12.45, a Napoli dalle 11.00 alle 15.00.

La protesta, spiega il sindacato degli autoferrotranvieri, è stata indetta "contro l'indisponibilità delle associazioni datorali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro"

Sciopero dei mezzi martedì 2 maggio 2023, le motivazioni

Nella nota di Confail-Faisa, viene spiegato che quella del 2 maggio sarà "una legittima protesta contro l'indisponibilità delle associazioni datorali a un ormai improcrastinabile confronto per gli adeguamenti essenziali da inserire nel contratto collettivo nazionale di lavoro".

"L'accordo nazionale sottoscritto in data 10 maggio 2022 – si legge nella nota dei sindacati – ha nuovamente preso in giro la categoria con una ‘una tantum' di 500 euro lordi (su scala parametrale e suddivisa in tranche) e con gli aumenti retributivi di 90 euro lordi suddivisi in tre tranche da 30 euro ciascuna per i mesi di luglio 2022, giugno 2023 e settembre 202. Tutto ciò a fronte del rinnovo di un contratto scaduto da anni e con l'ultima tranche erogata alle soglie della scadenza di questo stesso accordo".

Gli orari dello sciopero dei trasporti a Milano

A Milano lo sciopero del 2 maggio è stato confermato dall’Atm. L’azienda trasporti milanesi ha comunicato che "martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha proclamato uno sciopero dei trasporti pubblici locali a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8.45 alle 12.45".

A Roma scioperano i mezzi Atac e Cotral

A Roma (e in tutto il Lazio) la protesta potrà avere effetti dalle 8,30 alle 12,30 sulla rete Atac, sui bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e sulla Cotral.

Per quanto riguarda quest'ultima, l'azienda ha fatto sapere che il personale delle linee Metromare (ex Roma-Lido) e Roma-Viterbo garantirà il servizio fino alle 8:30 e dalle 12:30.

Gli orari garantiti a Napoli per lo sciopero Anm

Anche l’Anm, la società che gestisce i trasporti pubblici a Napoli, ha fatto sapere che aderirà allo sciopero del 2 maggio.

L’agitazione sindacale durerà sempre quattro ore, dalle 11 alle 15, senza fasce di garanzia per gli utenti.

Le modalità dello sciopero del 2 maggio nelle altre città

Per quanto riguarda le altre città italiane sono già diverse le adesioni e dunque per molti lavoratori il rientro in azienda dopo il ponte del Primo maggio potrebbe presentare qualche insidia in più.

A Catania, comunica l'Amts, la fascia oraria interessata dallo sciopero sarà, infine, quella tra le 12 e le 16. Sul bacino di Rimini il servizio non sarà garantito dalle 9:00 alle 13:00. Lo fa sapere l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, Start Romagna. La protesta del 2 maggio non riguarderà invece le società GTT di Torino e AMAT di Palermo.