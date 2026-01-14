Sciopero a Milano giovedì 15 gennaio 2026, a rischio i trasporti: orari garantiti di bus, metro e tram

Giovedì 15 gennaio si terrà uno sciopero ATM a Milano che potrebbe comportare conseguenze per bus, metro e tram dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

In programma per giovedì 15 gennaio 2026 un nuovo sciopero dei trasporti Atm a Milano proclamato sindacato AL Cobas. Come comunicato dall'azienda di trasporti, lo sciopero potrebbe comportare conseguenze sul servizio delle linee ATM: bus, metro e tram. I mezzi sono garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00.

Sciopero a Milano il 15 gennaio 2026, orari e fasce di garanzia

Atm ha comunicato le fasce di garanzia durante le quali il servizio dovrebbe essere regolare. Domani, 15 gennaio, metro, tram e bus sono garantiti dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e nella fascia pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00. Al di fuori di questi orari, quindi dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 fino al termine del servizio, la circolazione dei mezzi non è assicurata e potrebbero verificarsi sospensioni o forti riduzioni delle corse.

Le motivazioni dello sciopero Atm a Milano il 15 gennaio 2026

Secondo quanto si apprende sul sito ATM, lo sciopero sarebbe stato proclamato per numerosi motivi, di seguito elencati:

contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “ reinternalizzazione ” dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland

e dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la “ ” dei servizi di TPL ceduti in appalto e/o subappalto, anche complementari, di Milano e hinterland contro il progetto “Milano Next” , per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e dei servizi di TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità;

, per la trasformazione di ATM SpA in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi gestiti dal Gruppo ATM e dei servizi di TPL dell’intera Città Metropolitana Milanese, nonché per la loro gratuità; riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie e utenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri;

a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri; precarietà della pulizia, igienizzazione e sanificazione delle vetture e degli ambienti ATM;

delle vetture e degli ambienti ATM; immobilità della dirigenza ATM a tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi;

a tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi; fruizione ferie per il personale viaggiante , con conseguente eccessivi residuo di ferie, carenza strutturale di personale, piani aziendali d’assunzione ed eccessivo utilizzo del lavoro straordinario per la programmazione ordinaria del servizio;

, con conseguente eccessivi residuo di ferie, carenza strutturale di personale, piani aziendali d’assunzione ed eccessivo utilizzo del lavoro straordinario per la programmazione ordinaria del servizio; trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time ai conducenti che ne fanno richiesta;

che ne fanno richiesta; 150 euro netti d’aumento salariale in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam;

in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam; adeguamento alle sentenze (da ultimo Suprema Corte 13425/2019) e alla direttiva CE 2003/88, per il pagamento legale delle giornate di ferie godute e/o risarcite e conseguente pagamento del pregresso;

(da ultimo Suprema Corte 13425/2019) e alla direttiva CE 2003/88, per il pagamento legale delle giornate di ferie godute e/o risarcite e conseguente pagamento del pregresso; comportamenti lesivi, discriminatori, intimidatori da parte di alcuni dirigenti di deposito (c.d. ispettori e vice) nei confronti di lavoratori fruitori del diritto a permessi parentali anche per l’assistenza a familiari disabili, personale di guida “anziano”, cambi turno, concessioni “privilegiate” ad alcuni lavoratori, mancato rispetto delle condizioni oggettive dei conducenti “anziani” anche nell’attribuzione dei turni in “disponibile”;

(c.d. ispettori e vice) nei confronti di lavoratori fruitori del diritto a permessi parentali anche per l’assistenza a familiari disabili, personale di guida “anziano”, cambi turno, concessioni “privilegiate” ad alcuni lavoratori, mancato rispetto delle condizioni oggettive dei conducenti “anziani” anche nell’attribuzione dei turni in “disponibile”; individuazione di forme di “risarcimento” per i periodi persi dei turni in “plurimansione”; fornitura della massa vestiario precaria, inadeguata, di scarsa qualità, quantità e reintroduzione di capi come maglione invernale a collo alto, polo estiva a mezza manica, gilet (in cotone)”.

Trenord non aderisce allo sciopero del 15 gennaio: treni garantiti in Lombardia

Trenord non aderisce allo sciopero in programma giovedì 15 gennaio 2026. Quindi la circolazione dei treni sarà regolare e saranno garantiti tutti i treni a Milano e in Lombardia. L'azienda di trasporti ha invece aderito agli scioperi in programma nei giorni precedenti, 12 e 13 gennaio. In questo caso a proclamare lo sciopero era stato il sindacato Osr Orsa Ferrovie Lombardia, che lamentava “l’indisponibilità della Società Trenord nel trovare soluzione alle criticità irrisolte in tutti i settori aziendali, sia rispetto alla normativa di lavoro che ai riconoscimenti economici”.