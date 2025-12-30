A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2026: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio

Anche senza il tradizionale concertone di Capodanno in piazza Duomo, Milano si prepara comunque ad accogliere il 2026 tra le vie del centro e i tanti locali sparsi in città. Per organizzarsi al meglio è importante dunque conoscere i mezzi disponibili e i loro orari, che per l'occasione subiranno modifiche rispetto al loro normale servizio. Proprio per questo, l'Azienda trasporti milanesi ha diramato attraverso i propri canali ufficiali gli orari di chiusura dei mezzi in occasione del 31 dicembre 2025 e del 1° gennaio 2026.

Gli orari della metro il 31 dicembre 2025

Per la notte di Capodanno 2026, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, chiude dalle 19 la stazione metro Duomo. Per recarsi in piazza Duomo Atm consiglia di utilizzare le fermate di San Babila, Cordusio, Montenapoleone o Missori. In generale, le linee delle metropolitane seguiranno gli orari del sabato.

Per quanto riguarda la M1 rossa, l'ultimo treno partirà da Rho Fiera alle 00:12, da Bisceglie alle 00:11 e da Sesto FS alle 00:20 (direzione Bisceglie).

Per la M2 verde, le ultime corse saranno da Abbiategrasso a Gessate alle 00:35, da Assago a Cologno alle 00:20, da Cologno ad Assago alle 00:09, da Gessate ad Abbiategrasso alle 00:08.

Per la M3 gialla, l'ultimo treno da Comasina partirà alle 00:21, mentre l'ultimo da San Donato alle 00:23.

La M4 blu partirà da San Cristoforo alle 00:20 e da Linate alle 00:24.

L'ultima corsa della M5 lilla partirà dal capolinea di Bignami alle 00:01 e da quello di San Siro a mezzanotte.

Dopo la fine delle corse della metropolitana di Milano entreranno comunque in servizio i bus notturni, compresi quelli che sostituiscono le metropolitane.

NM1 Sesto-Bisceglie/Molino Dorino (non c'è servizio tra Rho e Molino Dorino)

Sesto-Bisceglie/Molino Dorino (non c'è servizio tra Rho e Molino Dorino) NM2 Gobba-Abbiategrasso (non c'è servizio tra Famagosta e Assago Forum né tra Gobba e Cologno/Gessate)

Gobba-Abbiategrasso (non c'è servizio tra Famagosta e Assago Forum né tra Gobba e Cologno/Gessate) NM3 Comasina-San Donato

Comasina-San Donato NM4 Lorenteggio-Linate

Gli orari di bus e tram il 31 dicembre

Per quanto riguarda bus e tram, il 31 dicembre tutte le linee seguiranno l’orario di un normale giorno festivo, con solo alcune eccezioni segnalate nella pagina dedicata di Atm. Tra queste le linee 709 e 926, che seguono l’orario del lunedì-venerdì e la linea 923. Dalla tarda serata, inoltre, le linee 2, 12, 14, 16 e 19 deviano e saltano le fermate del centro (via Mazzini, via Torino, via Orefici, piazza Cordusio).

Gli orari della metropolitana e dei bus il 1° gennaio 2026

Il 1° gennaio le linee della metropolitana M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno, con corse meno frequenti. Il prospetto degli orari è consultabile sulle relative pagine dedicate di Atm. Anche per quanto riguarda bus, tram e filobus, tutte le linee rispetteranno l’orario di un normale giorno festivo, ad eccezione di alcune che seguiranno un orario speciale consultabile sul sito di Atm.