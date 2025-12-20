Schianto nella notte tra un bus Atm e un’auto: uomo gravissimo al Niguarda

L’incidente si è verificato questa notte in via Giovanni Celoria, zona Città Studi, a Milano. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e personale medico.

Grave incidente nella notte a Milano. Secondo le prime informazioni diffuse, intorno all'1.30 di oggi, sabato 20 dicembre, un bus Atm della linea 54 si sarebbe scontrato violentemente contro un'auto, guidata da un uomo di 73 anni, in via Giovanni Celoria, zona Città Studi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano. Presenti anche un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. A causa del violento impatto tra i due mezzi, il 73enne alla guida dell'auto avrebbe riportato gravi ferite, e per questo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda, struttura a nord di Milano.

Secondo quanto si apprende, solo l'intervento delicato dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre il 73enne dalle lamiere. Ancora non si conoscono le dinamiche precise dell'incidente. Al momento il personale Atm e gli agenti della polizia locale sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso e chiarire la dinamica esatta dello schianto.