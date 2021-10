Schianto frontale mentre torna dalla partita dell’amata Atalanta: morto il 27enne Diego Simonetti Diego Simonetti, 27enne, è morto in un incidente stradale avvenuto in una frazione di Soncino, in provincia di Cremona. Il ragazzo, metalmeccanico e grande tifoso dell’Atalanta, stava tornando a casa proprio dopo aver assistito alla partita della “Dea” a Bergamo. Per cause da accertare la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura: Simonetti è morto sul colpo, ferito l’altro automobilista.

A cura di Francesco Loiacono

Diego Simonetti (Facebook)

Un ragazzo di 27 anni, Diego Simonetti, è morto nella serata di ieri, sabato 30 ottobre, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Gallignano, frazione di Soncino in provincia di Cremona. Per il giovane Simonetti non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo dopo lo schianto frontale tra la sua auto e un'altra vettura sulla strada statale 498. Ancora da accertare con precisione la dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 19: sembra che l'auto guidata da Simonetti abbia invaso per cause da chiarire la corsia opposta proprio quando stava transitando l'altra macchina, il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto.

L'altro automobilista è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso, tra cui tre ambulanze e un elicottero. Purtroppo però per il 27enne i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Soccorso invece l'altro automobilista, un ragazzo di 29 anni che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Crema: nello schianto ha riportato ferite serie, ma non è in pericolo di vita. Proprio il suo racconto potrà essere utile ai carabinieri della compagnia di Crema per poter ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente mortale, che potrebbe anche essere stato favorito dall'asfalto bagnato per via del maltempo. Intanto sui social network sono tanti i messaggi di cordoglio per la giovane vittima, metalmeccanico di Casalmorano e grande tifoso dell'Atalanta: l'incidente è avvenuto proprio mentre il 27enne tornava dallo stadio di Bergamo, dove aveva assistito alla partita tra la "Dea" e la Lazio. "Non è un addio ma un arrivederci", ha scritto uno degli amici della vittima.