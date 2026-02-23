Schianto auto-moto a Cremona: perde la vita il liceale 18enne Davide Barbieri

L’incidente è avvenuto oggi in via Sesto a Cremona. Uno schianto violento contro un’auto ha costato la vita al giovane Davide Barbieri, appena 18enne, alla guida della sua moto.

Tragedia in via Sesto a Cremona, dove si è verificato un violento scontro tra un'auto e una moto intorno alle 13 di oggi, lunedì 23 febbraio. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse ad avere la peggio nell'incidente sarebbe stato Davide Barbieri, appena 18enne, che ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto.

Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo procedesse in direzione della tangenziale, quando si sarebbe scontrato contro una Fiat Panda, che stava svoltando a sinistra, guidata da una donna di 61 anni.

Per cercare di evitare l'auto, il 18enne avrebbe superato l’autovettura sulla sinistra, andando però a sbattere prima contro un’auto parcheggiata e subito dopo contro un palo della luce.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: due ambulanze e un'automedica del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) che hanno soccorso il ragazzo in arresto cardiocircolatorio, e lo hanno ospedalizzato con manovre di rianimazione. Trasportato d'urgenza in ospedale a Cremona, purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

La donna alla guida dell'auto invece non avrebbe riportato particolari ferite. Tuttavia è stata ricoverata, in codice verde, per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale per effettuare gli accertamenti e cercare di ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto si apprende Davide Barbieri frequentava il quinto anno al liceo Aselli di Cremona.