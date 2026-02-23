milano
Schianto auto-moto a Cremona: perde la vita il liceale 18enne Davide Barbieri

L’incidente è avvenuto oggi in via Sesto a Cremona. Uno schianto violento contro un’auto ha costato la vita al giovane Davide Barbieri, appena 18enne, alla guida della sua moto.
A cura di Francesca Caporello
Tragedia in via Sesto a Cremona, dove si è verificato un violento scontro tra un'auto e una moto intorno alle 13 di oggi, lunedì 23 febbraio. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse ad avere la peggio nell'incidente sarebbe stato Davide Barbieri, appena 18enne, che ha perso la vita mentre si trovava alla guida della sua moto.

Da una prima ricostruzione pare che il ragazzo procedesse in direzione della tangenziale, quando si sarebbe scontrato contro una Fiat Panda, che stava svoltando a sinistra, guidata da una donna di 61 anni. 

Per cercare di evitare l'auto, il 18enne avrebbe superato l’autovettura sulla sinistra, andando però a sbattere prima contro un’auto parcheggiata e subito dopo contro un palo della luce.

Cronaca


