Si schianta con lo scooter contro un’auto, morto un 28enne nel Comasco: si tratta di Davide Croci

Davide Croci è il 28enne che è morto in seguito a un incidente stradale a Colverde (Como). Il 28enne – sulla cui morte è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale – era residente a Bizzarone.

Davide Croci

Si chiamava Davide Croci, 28 anni, il ragazzo che è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato ieri, domenica 15 febbraio, sulla provinciale 17 nei pressi di Colverde, in provincia di Como. Il 28enne – sulla cui morte è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale – era residente a Bizzarone, nel Comasco.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 18:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Como.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sulla strada provinciale 17 nei pressi di Colverde quando – per cause ancora in fase di accertamento – la moto su cui viaggiava Croci si è scontrata con un'auto guidata da una 35enne della zona. Una volta giunti sul posto e aver prestato le prime cure, gli operatori sanitari del 118 hanno deciso di trasportare in ospedale con la massima urgenza il 28enne che, però, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso del Sant'Anna di Como.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda così da accertare tutte le responsabilità del caso. Nel frattempo, la procura di Como ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lo scooter e la macchina sono stati sequestrati.