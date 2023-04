Sbranate tre pecore, si sospetta ci sia un orso in Valcamonica: inquadrato anche dalle fototrappole Una fototrappola avrebbe immortalato il passaggio di un orso nella valle in provincia di Brescia. I segni sulle carcasse di alcune pecore sembrerebbero confermare quelle immagini.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I primi sospetti che un orso potesse essere arrivato fino in Valcamonica, in provincia di Brescia, sono nati in seguito al ritrovamento di alcune pecore sbranate con segni compatibili con la predazione da parte dell'animale. Ora confermerebbero i sospetti le immagini scattate venerdì dalle fototrappole.

Avvistato un orso in Valcamonica

Quando sono state trovate le tre carcasse di pecora, chi conosce bene il territorio non ha avuto alcun dubbio sul fatto che non fossero state predate da i soliti animali della zona.

Potevano essere stati i lupi che, da qualche settimana, sono stati avvistati nell'Alta Valcamonica e che la Polizia provinciale sta cercando di rintracciare.

Ma i segni sulle carcasse sembrerebbero più compatibili con la predazione da parte di un orso che di un lupo. E, per questo, sono stati disposti ulteriori accertamenti.

Le immagini delle fototrappole

Intanto venerdì scorso, 14 aprile, una fototrappola posizionata da alcuni appassionati avrebbe immortalato il passaggio proprio di un orso, nella zona boschiva sopra Grevo di Cedegolo.

Non essendo una fototrappola gestita dalle istituzioni è ancora necessario verificare la veridicità delle immagini e che siano state effettivamente girate dove indicato.

Tuttavia le immagini che si vedono mostrano proprio un esemplare di orso aggirarsi per la Valcamonica. E se a queste si aggiunge il ritrovamento delle carcasse di pecora, l'ipotesi si fa più plausibile. Ma al momento soltanto un'ipotesi.

Si tratterebbe di una grande novità, visto che finora gli orsi in Lombardia si sono visti soltanto sull'Adamello, sulle Orobie, in Valtellina e nell’Alto Garda, come ha spiegato il presidente del Wwf a Fanpage.it.