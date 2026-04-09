Diana Siminescu travolta e uccisa da una 24enne, la procura: “C’è concorso di colpa tra vittima e automobilista”

Diana Siminescu è stata investita e uccisa da una 24enne lo scorso 8 agosto a Calvagese della Riviera. Per gli inquirenti ci sarebbe un concorso di colpa: da un lato la mancata vigilanza della conducente, dall’altro la presenza della vittima in una posizione rischiosa lungo la carreggiata.

Diana Siminescu

Non sarebbe stata soltanto la 24enne alla guida a causare l'incidente che si è verificato lo scorso 8 agosto a Calvagese della Riviera (Brescia) nel quale ha perso la vita Diana Siminescu, madre di 4 figli. Dalla chiusura delle indagini della procura di Brescia emergerebbe, infatti, un quadro più complesso in cui anche la vittima avrebbe avuto un ruolo nella dinamica dell'accaduto.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, si configurerebbe un concorso di colpa tra la donna investita e la conducente dell'auto, attualmente indagata per omicidio stradale. La giovane, stando agli accertamenti, si trovava alla guida in condizioni di forte stanchezza, circostanza che potrebbe aver provocato un colpo di sonno e quindi una riduzione significativa dell'attenzione, impedendole di accorgersi in tempo della presenza di Siminescu sulla carreggiata.

Allo stesso tempo, un elemento determinante – secondo gli inquirenti – riguarderebbe la posizione della vittima al momento dell'impatto. Diana Siminescu, che stava rientrando a casa a piedi dopo aver trascorso la serata con amici, si trovava accovacciata sul margine destro della strada, in una postura giudicata pericolosa e non conforme alle norme previste per i pedoni.

Proprio questa condizione, secondo gli inquirenti, avrebbe contribuito a rendere l'impatto difficilmente evitabile. Per questo motivo, la dinamica è stata definita "concausale": da un lato la mancata vigilanza della conducente, dall'altro la presenza della vittima in una posizione rischiosa lungo la carreggiata.

La dinamica dell'incidente

I fatti risalgono alla notte a cavallo tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto 2025 quando, intorno all'1:00, la 42enne è stata investita dall'auto guidata dalla 24enne in via Marconi Guglielmo a Calvagese mentre stava camminando sul bordo della strada di ritorno da una serata trascorsa con amici. A causa dell'urto il corpo di Siminescu è stato sbalzato in un fosso dove è stato individuato poco dopo da un'automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi.

Grazie all'analisi dei video delle telecamere di sorveglianza della zona, è stato possibile identificare la 24enne in fuga attraverso la lettura della targa dell'auto e l'analisi di alcuni resti del veicolo sul luogo dell'incidente. Ascoltata dagli inquirenti, la ragazza aveva affermato di non essersi accorta di nulla: "Pensavo di aver preso un sasso".

Nel mentre, però, il padre della giovane ha portato l'automobile in officina per riparare i danni causati al paraurti, stando al racconto della figlia, "dall'urto con un sasso". Dopo aver appreso la notizia dell'incidente, però, il titolare dell'esercizio ha allertato le forze dell'ordine che erano alla ricerca dell'auto che gli era stata portata in riparazione.