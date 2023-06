“Sala irrispettoso con il Consiglio comunale”: la replica di Cucchiara alle accuse del sindaco La consigliera comunale Francesca Cucchiara, intervistata da Fanpage.it, ha risposto all’attacco del sindaco Beppe Sala sulla questione stadio San Siro: “È stato irrispettoso, abbiamo sempre chiesto un dialogo che non c’è mai stato”.

A cura di Enrico Spaccini

Durante il Consiglio comunale di ieri, lunedì 12 giugno, il sindaco di Milano Beppe Sala ha attaccato la sua maggioranza sulla questione San Siro: "In due anni e mezzo ho sentito solo no, non avete mai fatto una proposta realistica e sensata", ha dichiarato a Palazzo Marino, "basta, non state dando un contributo". Nel suo intervento, il primo cittadino ha nominato Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde, sostenendo che "mettere a posto San Siro è irrealistico perché le squadre non lo vogliono fare".

"Innanzitutto penso che la dichiarazione di ieri sia stata piuttosto sgradevole, posso dire irrispettosa nei confronti dell'aula", ha dichiarato Francesca Cucchiara, consigliera di Europa Verde intervistata da Fanpage.it, "poi si è sempre detto che lo stadio senza le squadre non può vivere, ma non è vero".

L'ipotesi ristrutturazione dello stadio

Quello che sostengono i Verdi è che la questione si può riassumere in due punti chiave: l'importanza, "il prestigio", di avere uno stadio in città che ospiti squadre di Serie A, e il rispetto ambientale. "Abbiamo visto che l'abbattimento del Meazza comporterebbe di fatto vanificare tutti gli sforzi che stiamo facendo con le opere di riforestazione e di abbattimento delle emissioni", ha affermato Cucchiara.

Per questo motivo, Europa Verde ribadisce la propria posizione sulla ristrutturazione dello stadio: "Ci sono società che si sono già dimostrate interessate a prenderlo in gestione", continua la consigliera, "la struttura si può utilizzare anche per altri eventi sportivi e per i concerti, ma il punto è che questa ipotesi non è mai stata pienamente esplorata".

"Siamo schiacciati da posizioni che assecondano le squadre"

Per questo motivo, anche se è vero che non si possono obbligare società a compiere delle scelte contro i loro interessi e il progetto-stadio è privato, è vero anche che si parla di suolo pubblico. "È mancato uno spazio di dialogo franco", sostiene Cucchiara, "noi lo abbiamo cercato, ma come ha dimostrato anche la vicenda La Maura da parte del sindaco c'è stata un'apertura a quell'ipotesi prima ancora di parlarne con il Consiglio".

La sensazione, afferma la consigliera di Europa Verde, è che "ci si è schiacciati sono posizioni che assecondano le squadre", mentre si potrebbe ancora "trovare una soluzione per non dipendere da loro". In poche parole, conclude Cucchiara: "Che non si venga a dire che non abbiamo mai fatto una proposta".