Elezioni Cologno Monzese 2023: data, candidati sindaco e come si vota A Cologno Monzese il 14 e 15 maggio 2023 si terranno le elezioni per il nuovo sindaco e consiglio comunale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. L’eventuale ballottaggio si terrà due settimane più tardi, il 28 e 29 maggio.

Il prossimo 14 e 15 maggio 2023 a Cologno Monzese, nella Città Metropolitana di Milano, si voterà per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio e sarà ammesso il voto disgiunto. Nel caso in cui da questo primo turno non dovesse uscire un vincitore, il ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto più preferenze si terrà il 28 e il 29 maggio.

Dopo la caduta della giunta di centrodestra del leghista Angelo Rocchi, Cologno Monzese è stata guidata da un commissario prefettizio. Lo stesso Rocchi, appoggiato da una lista civica e Noi Moderati, si candida anche quest'anno. Dovrà fronteggiare Stefano Zanelli, candidato per il centrosinistra, Dania Perego, supportata da Lega e due liste civiche, e Giuseppe Di Bari, proposto da Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Elezioni Cologno Monzese 2023, quando si vota: le date e gli orari

Le elezioni amministrative avranno luogo il 14 e il 15 maggio 2023. I seggi saranno aperti a partire dalle ore 7 di domenica 14 e chiuderanno alle 23. Inoltre, saranno aperti anche lunedì 15, ma solo mezza giornata. Infatti, apriranno di nuovo alle 7, ma chiuderanno alle ore 15.

Nel caso in cui si dovesse andare a ballottaggio, anche in questo caso si potrà votare in due giorni. In particolare, il 28 e il 29 maggio.

I nomi dei candidati sindaco e le liste

Stefano Zanelli:

Pd

Cologno Solidale e Democratica

Cologno Libera

Movimento 5 Stelle

Alleanza Verdi-Sinistra

Angelo Rocchi:

Avanti con Rocchi

Noi Moderati

Dania Perego:

Lega

Dania Perego Sindaco

Per Cologno

Giuseppe Di Bari:

Fratelli d'Italia

Forza Italia

Cologno nel Cuore

Unione di Centro

Lega Padana Lombardia

Come si vota alle elezioni comunali 2023, la legge elettorale

Nei comuni che hanno più di 15mila abitanti, come appunto Cologno Monzese, il sindaco viene eletto con sistema maggioritario. Quindi, chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti, pari al 50 per cento più uno di tutte le persone che sono andate a votare, vince.

Tuttavia, nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse raggiungere questo numero di voti, si dovrà procedere con il ballottaggio. In questo caso, vincerà chi dei due candidati otterrà più voti.

Per il consiglio comunale, il 60 per cento dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto. Il resto viene suddiviso in modo proporzionale tra le altre liste in base al numero di voti ottenuti. I primi a ottenere un posto sono comunque i candidati sindaci non eletti.

È ammesso il voto disgiunto. L'elettore può esprimere la preferenza per un candidato sindaco e anche per una lista collegata a un altro candidato. Si può tracciare una X sul nome del sindaco per dare il proprio voto solo a lui, oppure sul simbolo di una lista per dare il voto sia al candidato che alla lista. Oppure, visto il voto disgiunto, si può tracciare una X sul nome del candidato sindaco e un'altra X sul simbolo di una lista non collegata a lui.