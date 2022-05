Sala dà l’ok al maxischermo per Sassuolo-Milan, Fontana invita i tifosi: “Venite a Palazzo Lombardia” Si cerca un posto dove installare il maxischermo per permettere ai tifosi di seguire Sassuolo-Milan. Sala boccia il Duomo, mentre Fontana mette a disposizione piazza Città di Lombardia.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Manca sempre meno al fischio d'inizio dell'ultima giornata di campionato di Serie A. Alle ore 18:00, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia e al "Giuseppe Meazza" di San Siro, Milan e Inter si giocheranno gli ultimi 90 minuti della stagione e il titolo di campioni d'Italia. I rossoneri, che partono avvantaggiati in classifica di due punti, hanno riempito in poche ore il settore ospiti dello stadio del Sassuolo. Per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto, si sta studiando l'ipotesi maxischermo in città per la quale si sono pronunciati sia il sindaco Beppe Sala che il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

L'impossibilità materiale di piazza Duomo

Il primo cittadino milanese ha risposto con un post su Facebook a quei tifosi milanisti che chiedevano di poter seguire la partita in piazza Duomo. L'ostacolo più grande, però, è costituito dal concerto di Radio Italia che sabato 21 si svolgerà proprio sotto la Madonnina. Perciò, Sala ha parlato con il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dicendo che da parte del Comune e della Questura "non c'è nessun veto perché la società installi in altra zona della città uno schermo per vedere la partita".

La proposta di Fontana e la festa scudetto "in differita"

Altra zona, dunque. Nei giorni scorsi Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, aveva avanzato come proposte l'Arena civica a parco Sempione o piazza Duca d'Aosta, di fronte alla stazione Centrale di Milano. Nella mattinata di venerdì 20 maggio, a poco più di 48 ore dal fischio d'inizio, il presidente della Regione Attilio Fontana ha avanzato una sua proposta. "Ho saputo che il Milan cerca una piazza a Milano per trasmettere la partita – ha scritto su Facebook – da presidente dei lombardi metto a disposizione piazza Città di Lombardia". In attesa di una decisione ufficiale e definitiva, che sia a Palazzo Lombardia o da un'altra parte, il Milan ha già organizzato la festa scudetto per le vie del centro. Sarà "in differita", quindi dopo l'eventuale reale vittoria. Lunedì pomeriggio il corteo rossonero con tanto di pullman scoperto (già prenotato) partirà da Casa Milan per terminare i festeggiamenti sotto al Duomo.