Il 21 maggio torna in piazza Duomo il concerto di Radio Italia: sul palco Marracash, Blanco e Ultimo Torna a distanza di tre anni dall’ultima edizione Radio Italia Live, il concerto gratuito organizzato dall’emittente radiofonica in piazza Duomo a Milano. Confermati alla conduzione Luca e Paolo. Ecco il cast.

Sabato 21 maggio dalle 20.30 Milano tornerà a vivere la musica live. In una piazza Duomo che si attende gremita, Radio Italia festeggerà i 40 anni dalla fondazione con il ritorno di Radio Italia Live, il concerto gratuito organizzato ogni anno dall'emittente radiofonica fermato per le ultime due edizioni dalla pandemia.

Sala: Un evento di successo per Milano

Nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, durante la quale sono stati svelati i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco, ha presenziato anche il sindaco di Milano Beppe Sala, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e Luca Bizzarri, confermato alla conduzione insieme a Paolo Kessisoglu. Chi non potrà partecipare fisicamente, come ogni anno, potrà seguire la diretta video su Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), su Sky Uno, Tv8 e su Now, oltre che sul sito della radio. Il primo cittadino milanese ha sottolineato che "questo evento è una storia di grande successo a Milano e credo che quest’anno sarà accolto con un entusiasmo ancora più grande. Sappiamo che i tempi sono estremamente difficili e credo che per riuscire a gestire il nostro equilibrio in questo periodo dobbiamo anche cercare di avere dei momenti di svago, che non vuol dire essere inconsapevoli di quello che sta succedendo". Al microfono si è presentata anche Elodie, una delle ospiti dell'edizione, che si è detta contenta dell'evento che segna finalmente la ripartenza della musica live.

Gli artisti che canteranno al concerto del 21 maggio di Radio Italia

Ecco allora di seguito il cast di artisti che si esibiranno al concerto di Radio Italia in occasione del 40esimo compleanno dell'emittente radiofonica, in ordine alfabetico: