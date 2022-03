Dal 20 al 22 maggio torna Piano City Milano: pianista russa suonerà musiche di compositori ucraini Torna Piano City Milano. L’undicesima edizione del festival musicale è in programma dal 20 al 22 maggio. Svelate alcune anticipazioni, tra cui gli omaggi a De André, Battisti e Dalla, e un concerto di una pianista russa che suona musiche di compositori ucraini.

Torna in presenza, finalmente Piano City Milano, il festival itinerante della musica che offre gratuitamente centinaia di concerti in tutta la città. L'organizzazione, che non ha ancora svelato la line-up degli artisti che suoneranno per questa undicesima edizione, ha svelato che in calendario si troveranno omaggi a grandi della musica italiana. Da Lucio Battisti a Fabrizio De André fino a Lucio Dalla. Spazio anche per tributi a band internazionali come Beatles, Earth Wind and Fire e Coldplay.

A Piano City Milano 2022 una pianista russa suonerà musiche di compositori ucraini

Piano City Milano 2022 sarà anche l'occasione per celebrare grandi autori del passato come Bach, a 300 anni dal "Clavicembalo ben temperato I",Beethoven, a 200 anni dalla composizione della Nona Sinfonia e a 50 anni da quando l’Inno alla gioia è stato adottato come Inno Europeo. Molto atteso, infine, un omaggio speciale a Ennio Morricone, il compianto compositore scomparso il 6 luglio 2020 a Roma. Una delle tematiche che verranno poi trattate è quella di Musica e libertà con cui verrà ricordata Marija Judina, la pianista che commosse Iosif Stalin. Il tema della libertà con la musica permetterà inoltre di ascoltare un concerto di una giovane pianista russa che suonerà musiche di compositori ucraini. Un bel messaggio di pace in tempi così difficili per il popolo ucraino, invaso dallo scorso 24 febbraio dall'esercito di Putin. Come ogni anno, Piano City Milano è frutto di una collaborazione tra istituzioni pubbliche e private. La presenza del Comune di Milano e degli innumerevoli sponsor (da Volvo a Banca Intesa fino a Fondazione Cariplo) permetteranno all'organizzazione di mantenere gratuiti tutti i concerti in programma.