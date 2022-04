Piano City Milano fa tappa al 39esimo piano di Palazzo Lombardia: musica live e tramonto sulla città Il 22 maggio, giorno di chiusura di Piano City Milano 2022, è in programma un concerto al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. La conferma a Fanpage.it.

Era una delle tappe più attese e ora Fanpage.it ne ha avuto la conferma. Il 22 maggio, giorno di chiusura di Piano City Milano, che torna in presenza (al chiuso e all'aperto) dopo due anni di pandemia, si terrà un concerto al 39esimo piano di Palazzo Lombardia. La suggestiva location che domina Milano ospiterà artisti live per accompagnare la fine della giornata con – quello che si spera essere – un tramonto da grande pellicola hollywoodiana.

Piano City Milano 2022 aperto a tutti

In dieci anni di festival musicale completamente gratuito, Piano City ha organizzato solo sul suolo milanese oltre 3.000 concerti. In totale, sono stati 350 i luoghi in cui sinora sono stati ospitati i live degli oltre 3.500 artisti, tra Milano e il suo hinterland. Per la nuova edizione, la direttrice artistica della kermesse Ricciarda Belgiojoso ha ricordato come l'evento si sia "affermato negli anni come la festa che coinvolge l’intera città, a suon di pianoforte, portando la musica al grande pubblico con centinaia di concerti gratuiti diffusi sul territorio". In vista dell'edizione che sta per cominciare (20-22 maggio), la Belgiojoso ha aggiunto che "dopo due edizioni particolarmente sentite, ma necessariamente limitate, lanciamo ora alle istituzioni, alle associazioni, ai partner, alle scuole e naturalmente ai nostri cari pianisti l'invito a partecipare in prima persona a un'edizione straordinaria, nel segno di una ripresa condivisa". Sul sito di Piano City impera un ringraziamento per tutte le candidature ricevute. A poco più di un mese di distanza, l'edizione del festival sta man mano prendendo forma. E la conferma della presenza del 39esimo piano di Palazzo Lombardia tra le location non potrà fare altro che rendere ancora più appetibile un festival che ha sempre attratto migliaia di spettatori.