Fugge da Milano e torna a vivere a Napoli dopo sei anni: “Mille euro al mese per 45mq non è vivere ma sopravvivere”

Stefano Liccardi, impiegato nella termoidraulica, originario di Napoli, trasferitosi a Milano per lavoro sei anni fa e costretto da poco a tornare al Sud, racconta a Fanpage.it la sua esperienza di vita nel capoluogo lombardo segnata da prezzi di affitto insostenibili per lui e la sua famiglia.

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano trasferimenti, pendolarismo o ultra pendolarismo, per lo più dovuti ai costi eccessivi e proibitivi che si incontrano a Milano che portano sempre più persone a scegliere di andare a vivere in altre città oppure viaggiare a Milano solo per lavoro. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

"Milano è una bellissima città ma eccessivamente cara. Gli affitti sono alle stelle e se vai a mangiare fuori una pizza in più rischi di non arrivare a fine mese", a dirlo a Fanpage.it è Stefano Liccardi, impiegato nella termoidraulica, originario di Napoli, trasferitosi a Milano per lavoro sei anni fa e costretto da poco a tornare al Sud.

"Mi sono trasferito a Milano insieme alla mia famiglia, moglie e due figli piccoli, nel 2020. Vivevamo in un bilocale di 45mq a 1000 euro al mese a Cusano Milanino (Milano, ndr). Andavamo avanti con un solo stipendio, il mio, ed era tutto molto difficile. Sono stati anni duri dal punto di vista economico. Non abbiamo fatto una bella vita. Abbiamo anche provato a spostarci in Monza Brianza, ma la situazione è cambiata di poco. Così, ahimé, siamo stati costretti a tornare a vivere a Napoli dove avevo ereditato una casa di famiglia. Questo ci ha permesso di tornare a respirare e a mettere da parte qualche soldo in più", ha raccontato ancora Liccardi a Fanpage.it che ha deciso di portare la sua testimonianza su una città, Milano, diventata negli ultimi anni sempre più inaccessibile per i costi alti della vita.

"Milano è davvero bella, se si avesse la possibilità di avere uno stipendio compatibile con lo stile di vita, sarebbe l'ideale. Diversamente si sopravvive, non si vive. A Milano funzionano bene sanità e trasporti. E poi c'è lavoro. Ho vissuto il rientro a Napoli come una sconfitta, ma non avevo alternative. Se si ha una famiglia da portare avanti occorre avere una certa serenità e stabilità economica, altrimenti diventa tutto difficile".

La storia di Stefano non è un caso isolato, anzi. Sono tantissimi i lettori che scrivono e segnalano a Fanpage.it le loro "fughe" da Milano o il loro "ultrapendolarismo" a cui sono costretti per fronteggiare il caro vita e gli affitti alti del capoluogo lombardo.