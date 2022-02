Dal 20 al 22 maggio torna Piano City Milano: “Chiunque può partecipare con un suo concerto” Dal 20 al 22 maggio, Milano torna ad ospitare Piano City, il festival della musica gratuita che in dieci anni di vita ha organizzato più di 3.000 concerti in giro per la città e nel suo hinterland.

Dopo l'annullamento dell'edizione del 2020 e quella particolare del 2021, Piano City Milano torna alle origini e definitivamente in presenza. Lo annunciano gli organizzatori rivelando che l'appuntamento è fissato dal 20 al 22 maggio in tutta la città di Milano e non solo. Per l'edizione in programma tra tre mesi, il festival ha in mente diverse sorprese. Dal 14 al 27 febbraio, chiunque volesse, può candidarsi a pianista o guest con concerti autoprodotti dell'edizione inoltrando richiesta sul sito del festival.

La direttrice artistica: Partec ipiamo tutti per una ripresa condivisa

Soddisfatta Ricciarda Belgiojoso, direttrice artistica di Piano City, che ha ricordato come l'evento si sia "affermato negli anni come la festa che coinvolge l’intera città, a suon di pianoforte, portando la musica al grande pubblico con centinaia di concerti gratuiti diffusi sul territorio". La Belgiojoso ha aggiunto che "dopo due edizioni particolarmente sentite, ma necessariamente limitate, lanciamo ora alle istituzioni, alle associazioni, ai partner, alle scuole e naturalmente ai nostri cari pianisti l'invito a partecipare in prima persona a un'edizione straordinaria, nel segno di una ripresa condivisa".

In dieci anni, Piano City ha realizzato oltre 3.000 concerti gratuiti a Milano

Alla sua undicesima edizione, Piano City ha fatto un bilancio del decennio appena trascorso: in totale sono stati più di 3.000 i concerti realizzati, tutti gratuiti, in 350 luoghi diversi della città di Milano e di comuni limitrofi al capoluogo di regione lombardo. Oltre 3.500, invece, gli artisti che si sono esibiti.