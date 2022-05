Programma e location di Piano City Milano 2022 dal 20 al 22 maggio Svelato il programma di Piano City Milano di quest’anno, organizzato dal 20 al 22 maggio.

Svelato il programma di Piano City Milano di quest'anno, organizzato dal 20 al 22 maggio. Con un totale di oltre 200 concerti completamente gratuiti e più di 300 artisti che si esibiranno, l'edizione 2022 del festival di pianoforte tra i più importanti in Italia vuole far dimenticare il biennio appena trascorso.

Le location di Piano City Milano

Le eccezionali location scelte consentiranno al pubblico di godersi momenti indimenticabili, siano essi all'alba, durante la giornata, o al tramonto. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha esaltato Piano City Milano dicendo che è una di quelle "manifestazioni che sanno parlare della città alla città", aggiungendo che "durante la tre giorni di questo straordinario festival, il linguaggio universale della musica risuonerà davvero in tutta Milano. Concerti unici ed emozionanti che, sulle melodie dei pianoforti, permetteranno al pubblico di scoprire come la città sta cambiando". Dai Giardini del Gam al Volvo Studio, dalla Rotona della Besana alla Triennale: l'itinerario di Piano City Milano si estenderà a tutta la città e ad alcune zone limitrofe. Non possono mancare poi l'Ippodromo Snai San Siro, il Conservatorio e Casa Enzo Jannacci.

I concerti all'alba e al tramonto

L'inaugurazione sarà venerdì 20 maggio alle 21 quando Abdullah Ibrahim, leggenda vivente del jazz, di origine sudafricana, attivo dagli anni ’70 e da allora tra i protagonisti della scena musicale mondiale, che si esibirà nel parco della Galleria d’Arte Moderna. Proprio al Gam ci sarà il main stage del festival. Per quanto riguarda i concerti all'alba, si segnala il concerto di Francesco Grillo sabato 21 maggio all'Anfiteatro Monte Stella mentre domenica 22 si esibirà Alessandro Martire alla Collina dei Ciliegi di Bicocca. I tramonti sapranno incantare invece con cornici come il Belvedere 39esimo piano di Palazzo Lombardia (domenica 22 alle 20) e i campi di Vaiano Valle (sabato 21 alle 20.15). Ampio spazio anche per le attività riservate ai bambini, tra cui molti laboratori. Per il programma completo è possibile visitare il sito ufficiale di Piano City Milano a questo link.