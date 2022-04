Dal 2 all’8 maggio torna la Milano Restaurant Week: programma, orari e prezzi dei menù degustazione Dal 2 all’8 maggio torna la Milano Restaurant Week. Ecco programma, itinerario e prezzi dei menù degustazione.

Torna la Milano Restaurant Week, l'evento promosso dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano, Monza e Brianza e Lodi tramite cui si vuole dare una nuova spinta al turismo internazionale grazie all'offerta in arrivo da tutto il mondo. Presenti tutti i tipi di cucina: da quella milanese a quella lombarda, da quella asian fusion a quella sudafricana e caraibica. Alla Milano Restaurant Week ce ne è di tutti i gusti. L'appuntamento è fissato dal 2 all'8 maggio.

Il programma dell'evento gastronomico

Per l'edizione che sta per cominciare, l'itinerario seguirà capillarmente la mappa di Milano. Da piazza duomo fino a Brera e Porta Venezia, oltre a Porta Ticinese e i caratteristici Navigli. Ci saranno poi appuntamenti in via Tortona e in via Savona, a Porta Nuova e a Isola, fino a Porta Roma, Paolo Sarpi e il Gratosoglio. Aster Sagari, Responsabile del ristorante Warsà, ha detto che "è la prima volta che partecipiamo alla Milano Restaurant Week", descrivendola come "un’iniziativa molto interessante" perché "è un’occasione per far conoscere la cultura eritrea ed etiope attraverso la tradizione culinaria del nostro paese, raccontando anche come la nostra offerta gastronomica possa essere salutare con opzioni vegetariane e vegane". L'obiettivo principale dell'edizione di quest'anno è quello di dare una visione equa e rispettosa dell'ambiente così da rendere possibile una corretta evoluzione del rapporto tra cibo e città.

Prezzi dei menù degustazione

A tal proposito, l'assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello, ha detto che "siamo lieti di poter offrire ai milanesi e ai turisti la possibilità di scoprire la città da una diversa prospettiva, avvalorandone la multiforme cultura gastronomica e appoggiando una politica alimentare virtuosa". Per prenotare è necessario collegarsi alla piattaforma YesMilano a questo link. In base ai ristoranti e ai percorsi culinari scelti, si potranno pagare menù degustazione a prezzo fisso da 20 a più di 80 euro a persona.