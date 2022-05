Torna la “Domenica al Museo”: dall’8 maggio apertura gratuita dei musei civici milanesi L’8 maggio torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa del ministero dei Beni culturali che ogni prima domenica del mese apre le porte dei musei. Milano è stata la prima città ad aderire: tante le aperture sparse nel capoluogo e anche lungo tutta la regione, da Sondrio a Cremona.

Museo del Novecento, Milano

Tornano le domeniche gratuite nei luoghi della cultura milanesi. Da domenica 8 maggio riparte infatti “Domenica al Museo”, che ogni prima domenica del mese consente libero accesso agli istituti museali e culturali del Comune di Milano. Un'iniziativa di successo che dal 2014 a Milano (primo comune in Italia ad aderire al programma del Mibact – Ministero beni architettonici e culturali) portava cittadini e turisti alla scoperta del patrimonio cittadino: nel 2020, prima dello stop forzato dovuto alla situazione pandemica nazionale e all'attivazione dello stato di emergenza, aveva registrato la cifra record di ben 17 milioni di visitatori in sei anni. Oggi, dopo due anni di stop, i luoghi della cultura milanesi e lombardi si preparano ad accogliere nuovamente i visitatori, offrendo loro la possibilità di visitare gratuitamente i seguenti musei.

L'elenco dei musei a Milano

Il Museo del Castello Sforzesco di Milano è tra le mete gratuite di "Domenica al Museo"

Museo del Novecento

Pinacoteca di Brera

Galleria d'Arte Moderna

Musei del Castello Sforzesco

Museo Archeologico

Acquario Civico

Museo di Storia Naturale

Casa Museo Boschi Di Stefano

Studio Museo Francesco Messina

L'elenco dei musei in Lombardia

Il castello di Sirmione, tra le mete che accoglieranno gratuitamente i visitatori ogni prima domenica del mese

Non solo Milano. Anche nella regione alcune delle più rilevanti istituzioni culturali aprono le porte ogni prima domenica del mese.

Antiquarium e Parco archeologico di Castelseprio , Castelserpio (VA)

, Castelserpio (VA) Castello Scaligero di Sirmione , Sirmione (BS)

, Sirmione (BS) Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia , Certosa di Pavia (PV)

, Certosa di Pavia (PV) Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione , Sirmione (BS)

, Sirmione (BS) Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica , Cividate Camuno (BS)

, Cividate Camuno (BS) MUPRE – Museo Nazionale della Preistoria della Valle Camonica, Capo di Ponte (BS)

Capo di Ponte (BS) Palazzo Ducale di Mantova , Mantova (MN)

, Mantova (MN) Parco archeologico del teatro e dell’anfiteatro di Cividate Camuno, Cividate Camuno (BS)

Cividate Camuno (BS) Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo , Capo di Ponte (BS)

, Capo di Ponte (BS) Parco delle incisioni rupestri con Rupe Magna di Grosio , Grosio (SO)

, Grosio (SO) Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri , Capo di Ponte (BS)

, Capo di Ponte (BS) Santuario di Minerva di Breno , Breno (BS)

, Breno (BS) Villa Romana e Antiquarium , Desenzano del Garda (BS)

, Desenzano del Garda (BS) Villa Romana e Antiquarium di Palazzo Pignano, Cremona (CR)

L’uso della mascherina non è più obbligatorio, come da disposizioni ministeriali, ma è comunque raccomandato in caso di affollamento nelle sale. Qui il sito del Ministero della Cultura.