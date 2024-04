video suggerito

A Palazzo Regione il convegno 'Missione cybersicurezza': pubblico e privato si confrontano sulle minacce online Il 10 aprile in sala Biagi a Palazzo Lombardia si terrà il convegno 'Missione cybersicurezza – autodifesa collettiva'. Tra gli ospiti, il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e speaker di aziende leader in Italia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Il prossimo mercoledì 10 aprile si terrà a Milano, a Palazzo Lombardia, l'evento ‘Missione cybersicurezza – autodifesa collettiva‘. Si tratta di un convegno realizzato da Regione Lombardia, in collaborazione con la testata giornalistica News mondo, che intende offrire a istituzioni, imprese e pubblico una "opportunità di comprensione e rafforzamento delle strategie di difesa contro le minacce online". L'incontro avrà inizio alle 9 e terminerà alle 13. Tra gli ospiti, anche il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il direttore Servizi Operazioni dell'agenzia Nazionale Cybersicurezza, Bruno Frattasi.

Come spiegato dal sito di Regione Lombardia, l'ingresso sarà consentito a partire dalle 8:45. Dopodiché, intorno alle 9, inizierà il convegno nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia che sarà moderato dal direttore di News mondo, Alessandro Plateroti, e dal caporedattore di Sky Tg24, Franco Ferraro.

Il tema centrale dell'incontro è la minaccia cyber che coinvolge ormai tutti i settori, dalla pubblica amministrazione alle imprese. Gli ospiti dialogheranno cercando di fornire al pubblico analisi dettagliate discutendo anche di soluzioni innovative per rispondere alle sfide della sicurezza informatica in un'era caratterizzata dalla crescente interconnessione e disponibilità dei dati.

Per questo motivo, tra gli speaker ci saranno anche esponenti di aziende leader in Italia. Tra queste: Intesa San Paolo, Tim, A2A, Accenture, Poste Italiane, Ibm, Leonardo, Google, UnipolSai Prysmian, Mashfrog. Insieme ai rappresentanti delle aziende, saliranno sul palco anche Gianluca Galasso, ex ufficiale Ammiraglio della Marina Militare, Padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI sull'informazione, il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e il direttore Servizi Operazioni dell'agenzia Nazionale Cybersicurezza, Bruno Frattasi.