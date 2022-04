Agli Arcimboldi di Milano in scena l’Accademia Ucraina di Balletto con 20 rifugiati arrivati da Kiev Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio agli Arcimboldi di Milano andranno in scena due balletti dell’Accademia Ucraina di Balletto. Tra i ragazzi, anche 20 rifugiati arrivati da Kiev dopo lo scoppio della guerra.

Per festeggiare al meglio la Giornata Internazionale della Danza, la cui ricorrenza cade oggi, venerdì 29 aprile, al teatro Arcimboldi di Milano andranno in scena domani e domenica 1 maggio due spettacoli organizzati dall'Accademia Ucraina di Balletto fondata e diretta da Caterina Calvino Prina.

L'Accademia, che vanta oltre 150 ragazzi e ragazze iscritti, in una fascia d'età compresa tra 10 e 19 anni, metterà in scena i balletti de La Bella Addormentata e Coppelia. Tra i tanti ragazzi che si susseguiranno sul palco degli Arcimboldi, anche una ventina di rifugiati arrivati dall'Ucraina dopo lo scoppio della guerra voluta dalla Russia di Vladimir Putin. La Calvino Prina ha spiegato a Fanpage.it che "l'organizzazione inizialmente non è stata semplicissima anche l'Accademia di Kiev, da dove arrivano i ragazzi con le loro famiglie, ha saputo dirigere al meglio le operazioni per farli venire in Italia".

La direttrice Calvino Praino: La danza come strumento per garantire la normalità

I primi sono stati sistemati in alloggi dell'Accademia stessa, gli altri, invece, sono stati affidati a famiglie milanesi che li hanno accolti. Per loro, ha aggiunto la direttrice artistica, "continuare a vivere il teatro in questo momento è fondamentale perché riesce in qualche modo a dargli un senso di normalità. È importante – ha aggiunto – che ora si dedichino alla loro passione. Noi facciamo di tutto affinché si sentano inclusi e al sicuro: i nostri insegnanti, di diverse nazionalità, stanno facendo un grande lavoro e così anche i ragazzi italiani".