Agli Arcimboldi di Milano i ballerini ucraini bloccati in Italia: “Il teatro ci ha salvato la vita” Bloccati in Italia a causa del conflitto in Ucraina, i ballerini e gli acrobati del Circus-Theatre Elysium di Kiev sono stati ospitati nei teatri italiani che li hanno accolti per poter continuare a mettere in scena “Alice in Wonderland”. Dall’8 al 10 aprile saranno agli Arcimboldi di Milano.

Sono arrivati in Italia il 5 di febbraio, pensando che un mese dopo sarebbero tornati a casa, a Kiev, per riabbracciare le loro famiglie. Poi, Vladimir Putin ha deciso di invadere l'Ucraina e il Belpaese, improvvisamente, si è trasformato da tappa della tournée a casa obbligata, dimora non voluta che li ha accolti proteggendoli dalla furia della guerra. La compagnia teatrale ucraina Circus-Theatre Elysium di Kiev formata da 30 elementi, che aveva finito il tour il 14 di marzo, ha trovato una rete di solidarietà dei teatri che li stanno ospitando per permettergli di continuare ad esibirsi con "Alice in Wonderland". Dall'8 al 10 aprile li ospita il Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Fanpage.it ha incontrato Yuliia Palaida (Alice), Yuliia Oshchepkova (Regina), Ruslan Gorobets (Cappellaio Matto), Aleks Sakharov (direttore esecutivo della compagnia) e Roberto Romaniello (produttore teatrale) per parlare di come stanno vivendo questa situazione di profonda incertezza.

Un ballerino: Il teatro mi ha salvato la vita

"Loro sono tutti di Kiev", spiega Romaniello. "Sono arrivate bombe sulla capitale e ci siamo resi subito conto, così come il resto del mondo, che la cosa non era più una guerra regionale confinata al Donbass e in Crimea ma una vera guerra al centro dell'Europa". La Palaida, invece, ha raccontato la sua preoccupazione "per le nostre famiglie" che ora fortunatamente "sono nella parte occidentale dell'Ucraina" dove la guerra ancora non è arrivata. "Ora sono al sicuro – spiega – ma non sappiamo cosa possa succedere". Ruslov ragiona su cosa sarebbe potuto succedere se non si fosse trovato lontano dal suo Paese al momento dello scoppio del conflitto: "Non so cosa sarebbe stato di me, so solo che il teatro mi ha salvato la vita".

Anche Yuliia Oshchepkova ricorda quanto sia stata dura esibirsi su un palco a migliaia di chilometri di distanza pensando ai propri cari: "Le prime due settimane sono state molto dure perché i nostri famigliari erano ancora a Kiev e non sapevamo se stessero bene o meno". "In Ucraina ho lasciato mio marito e la mia famiglia – dice sconfortata Yuliia Palaida – ma presto mia mamma verrà a Milano per vedere il mio spettacolo e restare con me. Sono molto felice, non mi ha mai visto esibirmi".

La solidarietà dei teatri italiani

Proprio le famiglie dei trenta ballerini ed acrobati della compagnia ucraina sono riuscite ad arrivare in Italia grazie a Roberto Romaniello che si è attivato per organizzare l'ospitalità di mamme e figli: "Abbiamo trovato grande supporto dalla città di Reggio Emilia. Proprio durante una tappa in Emilia, a Bologna, la compagnia ha saputo dello scoppio del conflitto, "capendo subito che la cosa fosse grave", aggiunge il produttore italiano. Sakharov, invece, spiega emozionato che "la cosa più importante che hanno fatto per noi i teatri e le istituzioni italiane è l'occasione di prolungare il nostro tour" che non è mai stato a rischio cancellazione perché, come sottolinea Romaniello, "il lavoro gli è assolutamente d'aiuto e in questo momento per loro è la vita. Gli dà possibilità di restare concentrati e di continuare a guadagnare per aiutare le famiglie a casa". Ora una tre giorni a Milano per cui i biglietti stanno già andando a ruba: "Lo spettacolo faceva già il sold out anche prima – ricorda il produttore – ma è chiaro che ora c'è maggiore empatia tra il pubblico e gli artisti".

