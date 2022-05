Niente maxischermo per Sassuolo-Milan, i tifosi e Fontana attaccano il sindaco Beppe Sala Scoppia la polemica a Milano dove, nella domenica più calda dell’anno, al termine della quale verrà assegnato lo scudetto, i tifosi del Milan sono scoppiati in rivolta contro il sindaco Beppe Sala.

Scoppia la polemica a Milano dove, nella domenica più calda dell'anno, al termine della quale verrà assegnato lo scudetto, i tifosi del Milan sono scoppiati in rivolta contro il sindaco Beppe Sala, reo di non aver dato seguito alla promessa di installare un maxischermo in città per concedere a tutti di vedere il match contro il Sassuolo che si terrà oggi alle 18 a Reggio Emilia.

Niente maxischermo a Milano per Sassuolo-Milan

Inizialmente il sindaco di Milano si era detto disposto ad accettare le proposte del Milan per l'allestimento del maxischermo d'accordo con la Questura. Anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che reputava buona l'idea, si era esposto in prima persona "offrendo" alla città di organizzare il ritrovo a piazza Città di Lombardia. E proprio il governatore lombardo, con un post pubblicato sui social network, ha dato via alla bagarre online. Fontana, dai propri profili, ha infatti scritto: "La mia offerta per il maxischermo in piazza Città di Lombardia, dove ha sede la Regione, sembra essere caduta nel vuoto. Peccato, la guarderemo da casa".

Fontana deluso: Mia offerta rimasta inascoltata

Il noto tifoso rossonero ha scatenato un vespaio all'indirizzo del sindaco Sala, accusato dai supporter rossoneri di non essere attento alle richieste dei residenti. Sono molti coloro che scrivono che "se fosse stato per l'Inter (squadra tifata dal sindaco, ndr), ne avrebbe messi tre" o ancora "sindaco solo degli interisti". Improbabile che nel giro di poche ore venga installato lo schermo, motivo per cui gli eventuali festeggiamenti proseguiranno da sera a notte, con un dispiego importante delle forze dell'ordine. Alle 18 l'Inter gioca a San Siro, la zona sarà blindata.