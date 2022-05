A Milano proposta l’installazione di un maxischermo per seguire Sassuolo-Milan Potrebbe essere installato un maxischermo domenica a Milano per concedere a tutti i tifosi rossoneri di seguire il match scudetto tra Sassuolo e Milan. Lo ha proposto il forzista De Chirico.

La domenica da scudetto in una Milano spaccata a metà, con Inter e Milan che lottano per vincere il titolo, si preannuncia bollente. I supporter nerazzurri saranno a San Siro per il match contro la Sampdoria, mentre parte dei tifosi rossoneri sarà alla stessa ora al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la partita tra Sassuolo e Milan. In mezzo, c'è una città che attende il verdetto per scoppiare di gioia o ritirarsi nelle proprie case vedendo i cugini festeggiare.

La proposta: Un maxischermo in città per vedere Sassuolo-Milan

Ma che ne sarà delle migliaia di tifosi rossoneri che non potranno raggiungere l'Emilia Romagna? Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alessandro De Chirico ha inoltrato nelle scorse ore una richiesta per poter installare almeno un maxischermo che conceda ai milanisti rimasti in città di vedere il match. Come dichiarato dallo stesso De Chirico, "comunque vada, domenica Milano farà festa, quale lato dei Navigli è ancora da capire. Che sia Milan o Inter a vincere lo scudetto, assisteremo alla consueta sfilata di caroselli. Nell'aula di Palazzo Marino ho chiesto alla giunta comunale massima attenzione sulla festa scudetto e di pensare già nella riunione di giunta a individuare, in accordo con il prefetto Saccone, un luogo adatto dove posizionare un maxischermo per permettere ai tifosi milanisti di riunirsi ad assistere tutti insieme alla partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo". Ovviamente, vista la contemporaneità dei match di Inter e Milan, l'area adibita all'eventuale installazione dello schermo dovrà essere "lontana da San Siro e da piazza Duomo". Nemmeno "il piazzale di Casa Milan non va bene perché troppo vicino allo stadio", ha aggiunto De Chirico che ha suggerito come la scelta possa ricadere sull'Arena civica o piazza Duca d'Aosta.

Problema gestione dell'ordine pubblico

Secondo il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, "un'iniziativa di questo tipo promossa dal Comune sarà certamente meglio gestibile da chi sarà impegnato nel controllo della festa scudetto e si potranno prevenire criticità nell'afflusso dei tifosi nelle vie centrali della città e di deflusso dallo stadio o dal luogo del maxischermo, evitando il più possibile il contatto tra opposte tifoserie". La proposta verrà analizzata e valutata in questi giorni. Sono tante le difficoltà gestionali: su tutte, quella dell'ordine pubblico. Le forze dell'ordine, infatti, oltre alla normale amministrazione, dovranno tenere un focus maggiore su San Siro e sulle vie dei possibili festeggiamenti.