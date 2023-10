Ruba un autobus perché deve andare subito a Firenze, ma finisce sul torrente Arno a Varese Un 25enne è stato denunciato per aver rubato e guidato contromano in autostrada un autobus. Il giovane ha perso il controllo del mezzo alla barriera di Gallarate (Varese) finendo in bilico sul torrente Arno. Agli agenti ha detto che voleva andare a Firenze.

A cura di Enrico Spaccini

L’autobus in bilico sul torrente Arno a Cedrate

Un 25enne ha rubato un autobus alla stazione ferroviaria di Castellanza (in provincia di Varese) e ha imboccato l'autostrada A8. Arrivato all'altezza della barriera di Gallarate, ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada fermandosi in bilico sull'argine del torrente Arno. Gli agenti della Squadra volante hanno trovato il ragazzo vicino all'autobus, ormai bloccato, il quale gli ha spiegato di averlo rubato perché voleva andare a Firenze. Il 25enne è stato denunciato per furto aggravato, guida senza patente e ingresso e soggiorno illegale.

L'autobus in bilico sull'argine del torrente

La chiamata alla centrale operativa del Commissariato di Pubblica sicurezza è arrivata pochi minuti dopo le 5:30 di mercoledì 4 ottobre. Diversi automobilisti, infatti, avevano segnalato la presenza di un autobus finito fuori strada e che stava in bilico nei pressi del torrente vicino all'uscita del casello autostradale di Gallarate.

Gli agenti hanno trovato il 25enne, di nazionalità sudanese, vicino al mezzo. Il giovane, che non aveva documenti e non sapeva parlare in lingua italiana, ha spiegato in inglese di aver rubato l'autobus perché voleva andare a Firenze.

La corsa in contromano in autostrada e l'arresto

Da un rapido controllo, infatti, è emerso che quel mezzo era stato rubato alle 5 di quella stessa mattina dalla stazione ferroviaria di Castellanza. Dal racconto di alcuni testimoni e dalle immagini registrate dai sistemi di sorveglianza, è emerso anche che il 25enne, arrivato all'altezza della barriera di Gallarate, aveva invertito la marcia percorrendo contromano il tratto di strada fino all'uscita.

Poi, però, ha perso il controllo dell'autobus finendo fuori strada. Il giovane è stato prima condotto al Cpr di Gradisca di Isonzo per il rimpatrio, poi, alcuni giorni più tardi, è stato trasferito al carcere di Gorizia a seguito del provvedimento del Tribunale del Busto Arsizio per altri reati commessi nella città di Busto Arsizio.