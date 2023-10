“Gli autisti si rifiutano di farmi salire”: disabile non riesce a prendere l’autobus per andare a lavoro Un 23enne di Cremona non riesce a prendere l’autobus perché “gli autisti si rifiutano di fermarsi” e di farlo salire. Il giovane è dotato di abbonamento per disabili e crede di aver diritto a salire su ogni mezzo di trasporto in ogni fermata, inclusa quella che gli serve per andare al lavoro.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Un ragazzo disabile ha denunciato di non riuscire a prendere i mezzi pubblici nella sua città perché "gli autisti si rifiutano di fermarsi". È dotato di un abbonamento agevolato che gli consente di prendere ogni trasporto e vuole salire da quella fermata perché "più comodo e più sicuro" per la sua condizione. Il disagio gli impedisce di raggiungere diversi luoghi della città, in particolare quello in cui sta svolgendo un percorso di inserimento lavorativo.

"Gli autisti si rifiutano di fermarsi e farmi salire", la denuncia

A sfogarsi è un 23enne di Cremona che ha una disabilità e vorrebbe usare i mezzi pubblici per motivi professionali. Il tragitto che deve percorrere è quello che attraversa via Castellone e via Castelsereno e che conduce all'autostazione. Lo vorrebbe fare tutte le mattine alle 7.30 e delle 17.30.

"Nonostante io attenda il bus a una fermata indicata – spiega il 23enne a La provincia di Cremona – gli autisti si rifiutano di fermarsi e farmi salire". Secondo quanto racconta il cremonese, gli autobus non si fermano anche davanti alle richieste esplicite di prenotazione della fermata.

"Ho provato a fare cenni, ho segnalato più volte il problema, ma niente da fare – dice – E la stessa cosa mi è accaduta al ritorno: mi è stato risposto che quella fermata non è prevista".

La risposta della società dei trasporti locali

Contattata dal La provincia di Cremona, la società dei trasporti ha spiegato che l'autobus non si arresta perché si tratta di una fermata extraurbana e non urbana, dove la sosta è prevista soltanto in discesa. "Abbiamo in corso tramite il nostro customer service un dialogo circa la richiesta di poter usufruire di un posto prenotato", ha dichiarato.

A bordo degli autobus esistono già dei posti riservati ai disabili e chi ha una certificazione di disabilità può chiedere di usufruirne, "Ma di norma il servizio di trasporto pubblico locale non prevede la possibilità di prenotare posti", spiega.

Secondo le dichiarazioni dell'azienda di trasporti, al problema di utilizzo della fermata si somma "lo scarso senso civico di alcuni viaggiatori", che data l'impossibilità di prenotare un posto in bus non cedono il loro a chi è disabile.

Dopo varie sollecitazioni, al giovane 23enne è stato consigliato di spostarsi e prendere un mezzo urbano. Ma lui non vuole cedere, perché comporterebbe un disagio pratico. "Perché devo spostarmi quando quella fermata esiste e quando con la tessera posso salire su tutti i mezzi pubblici?", denuncia il giovane. L'autobus che non riesce mai a prendere sarebbe per lui "il più comodo e il più sicuro", ma non può prenderlo perché la fermata non è prevista.