Non ha il biglietto per salire sul bus, 22enne minaccia l’autista e poi aggredisce i poliziotti È stato arrestato il 22enne responsabile dell’aggressione nei confronti di un autista dell’azienda di trasporto pubblico di Como. Il giovane si è scagliato anche contro i poliziotti intervenuti in aiuto del conducente del mezzo.

A cura di Fabio Pellaco

Un autobus della linea 7

Un 22enne è stato arrestato il 23 settembre a Como per aver aggredito l'autista di un autobus e gli agenti intervenuti in suo soccorso. Il giovane voleva salire sul mezzo senza biglietto, ma dopo non essere stato ammesso a bordo ha sfogato la sua rabbia sul conducente. Adesso è accusato di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e sarà processato per direttissima.

Aggredisce autista e poliziotti alla fermata del bus

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 23 settembre a bordo di un autobus della linea numero 7 di Asf autolinee, la società che gestisce il trasporto pubblico nell'area urbana di Como. Giunto alla fermata di via Virginio Bertinelli, l'autista ha chiesto al giovane, un cittadino di nazionalità ghanese, di mostrare il biglietto per poter viaggiare sul mezzo.

Il 22enne si è rifiutato di esibirlo e ha iniziato a inveire contro il conducente che ha allertato il Numero unico di emergenza 112. In pochi istanti è arrivata sul posto una volante della Polizia di Stato. Alla vista dei poliziotti il giovane si è ulteriormente agitato e non ha voluto dare le proprie generalità né fornire un documento di identità.

Gli agenti lo hanno invitato a salire sull'auto di servizio per accompagnarlo in Questura, ma il giovane li ha prima insultati e minacciati e poi aggrediti fisicamente. Solo grazie all'intervento di due agenti della Polizia Locale e dei colleghi di un'altra volante sono riusciti a contenere la furia del 22enne.

Un agente ferito con una prognosi di sette giorni

I due agenti sono stati medicati in ospedale, uno di essi ha riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. Il giovane è stato portato in Questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si terrà nella giornata di oggi, lunedì 25 settembre.