Gli ordinano di accelerare e poi lo picchiano: autista di un bus preso a calci e pugni Due uomini hanno picchiato l’autista di un bus a Brescia: lo hanno aggredito con calci e pugni tanto da rompergli l’arco sopraccigliare.

A cura di Ilaria Quattrone

Il conducente di un autobus è stato aggredito a Brescia. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, mercoledì 18 ottobre. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, è stato colpito con calci e pugni da due uomini.

Gli agenti della Questura stanno ricostruendo la dinamica della vicenda. Per farlo, stanno utilizzando le telecamere installate sul mezzo: sarebbero infatti decine e di ultima generazione, considerato che infatti il bus è di recente costruzione. Gli investigatori hanno ascoltato alcune testimonianze.

La dinamica

Intorno alle 9.20, sul bus della linea 3, due uomini di 39 e 27 anni hanno iniziato a chiedere all'autista di andare più veloce. Il dipendente, un uomo di cinquant'anni, ha spiegato loro di dover rispettare sia le tabelle orarie che le condizioni del traffico. Ne è nata una discussione: non è chiaro se l'autista sia uscito dalla cabina o se i due abbiano forzato in qualche modo la protezione.

Fatto sta che lo hanno aggredito con pugni, lo hanno fatto cadere e hanno iniziato a prenderlo a calci quando era a terra. Gli hanno addirittura rotto l'arco sopraccigliare.

I due aggressori sono stati rintracciati

Sul bus c'erano alcuni passeggeri anziani che hanno iniziato a urlare. Poco dopo, è arrivato un altro mezzo: il conducente è sceso per capire costa stava accadendo. Ha visto due uomini che scappavano e il collega a terra e ha così lanciato l'allarme.

La vittima è stata trasferita in ospedale mentre i due aggressori sono stati rintracciati, identificati e denunciati: per il momento – in attesa che venga stabilita la prognosi dell'autista e che questi formalizzi la denuncia- sono accusati di interruzione di pubblico servizio.