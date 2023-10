Camion sbanda e perde il carico: sbarra sfonda il vetro di un bus e si infila nella postazione dell’autista Nella serata di ieri, venerdì 27 ottobre, il conducente di un furgone ha sbandato e ha perso parte del carico che aveva sul cassone. Una sbarra di ferro ha sfondato il vetro di un bus e si è infilato nella postazione dell’autista che ha riportato traumi alle gambe e alle mani.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 27 ottobre, si è verificato un incidente stradale in via Scaiola a Nuvolera, comune di appena quattromila abitanti che si trova nella provincia di Brescia. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano locale Il Giornale di Brescia, intorno alle 19 il furgone avrebbe sbandato improvvisamente. E, proprio per questa manovra, avrebbe perso parte del carico che aveva sul cassone. Tra gli oggetti, c'era una sbarra di ferro. Quest'ultima avrebbe sfondato il vetro di un'autobus della linea della compagnia Arriva.

Il mezzo di trasporto pubblico era diretto a Gargnano, che si trova sul lago di Garda. A un certo punto, la sbarra ha colpito il vetro anteriore. Si sarebbe infilato nella postazione dell'autista, un uomo di 56 anni. Quest'ultimo, seppur ferito, è riuscito a fermarsi e accostare il bus. Il conducente del camion lo ha raggiunto immediatamente e ha chiamato i soccorritori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i medici e i paramedici del 118 e gli agenti della polizia stradale.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto all'autista del pullman e poi hanno deciso di trasferirlo in ospedale al Poliambulanza. Fortunatamente ha riportato solo alcune contusioni alle mani e a una gamba. Gli investigatori invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e, soprattutto, accertare eventuali responsabilità.