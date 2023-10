Va a fuoco il furgone del corriere: l’autista si salva, ma il carico è distrutto Il furgone del corriere Dhl è andato a fuoco a Brugherio (Monza e Brianza). L’autista, un uomo di 54 anni, è sceso dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo, ma il carico che stava trasportando è stato distrutto.

A cura di Enrico Spaccini

Il furgone dopo l’intervento dei vigili del fuoco

Un furgone espresso Dhl ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 ottobre, mentre era in marcia in via Torazza a Brugherio (in provincia di Monza e della Brianza). Il conducente, un uomo di 54 anni, si è reso conto della presenza di fumo nell'abitacolo pochi istanti prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Lui ne è uscito illeso, mentre il carico, tutti pacchi da consegnare, è andato bruciato. Non sono ancora chiare le cause alla base del rogo, anche se l'ipotesi più probabile è che si sia verificato un corto circuito all'impianto elettrico del furgone.

Quello che resta del furgone Dhl dopo l’incendio (foto da vigili del fuoco)

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Torazza pochi minuti dopo le 13:30 di oggi con un'autopompa e un'autobotte. Il conducente del furgone aveva appena fatto in tempo ad accostare di fronte a una villetta e a scendere, prima che le fiamme lo avvolgessero completamente.

Mentre i pompieri erano al lavoro per spegnere il rogo, gli agenti della polizia locale hanno provveduto a chiudere in modo parziale al traffico la strada. Al termine delle operazioni, che non hanno registrato danni ad altre proprietà né persone intossicate, la carreggiata e l'area sono state bonificate.

Un pompiere impegnato a spegnere le ultime fiamme (foto da vigili del fuoco)

Furgone e carico distrutti

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto anche un'ambulanza Croce rossa italiana di Monza Brianza, ma per fortuna il 54enne che si trovava alla guida del furgone era riuscito a scendere dall'abitacolo prima che fosse troppo tardi. Al contrario, il carico che stava trasportando, per lo più pacchi, è andato quasi del tutto bruciato così come il furgone stesso.

La polizia locale è al lavoro per ricostruire le cause dell'incendio. Secondo quanto emerso finora, è probabile che l'impianto elettrico del veicolo sia andato in cortocircuito. Questo avrebbe provocato un principio di incendio che in pochi secondi si è propagato per tutto il veicolo.