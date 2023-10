Furgone si schianta contro l’auto dei carabinieri, feriti due militari e l’autista 46enne Un 46enne si è schiantato alle prime ore di oggi, 11 ottobre, contro un’auto dei carabinieri nel Cremonese. I militari avevano appena fermato un trattore, risultato rubato, quando sono stati investiti.

A cura di Enrico Spaccini

Il furgone che ha provocato l’incidente a Capralba (foto da vigili del fuoco)

Due carabinieri sono rimasti feriti nella notte tra martedì e mercoledì 11 ottobre durante un servizio di pattuglia lungo la provinciale che collega Capralba a Melotta (in provincia di Cremona). I militari avevano appena fermato un trattore, poi risultato rubato, quando un furgone guidato da un 46enne si è schiantato contro il mezzo agricolo, il quale a sua volta è finito contro l'auto dei carabinieri. In tre sono finiti in ospedale, mentre il conducente del trattore è riuscito a fuggire.

L'impatto del furgone con il trattore

Mancavano pochi minuti alle 3 di mercoledì 11 ottobre quando i carabinieri di Vailate hanno fermato un trattore. I militari stavano svolgendo i controlli del caso, scoprendo anche che il mezzo agricolo risultava rubato, quando sui due veicoli fermi è piombato un furgone.

Alla guida del mezzo c'era un 46enne, diretto verso Capralba. A causa di un colpo di sonno o di un momento di distrazione, ha colpito un carabiniere ed è finito contro il trattore. Il mezzo agricolo, poi, è andato a sbattere contro la Gazzella dove all'interno c'era il secondo carabiniere. Approfittando della confusione, il conducente del trattore è riuscito a fuggire.

Le condizioni dei feriti

La ricostruzione dell'incidente è stata affidata alla polizia stradale di Crema, intervenuta sul posto insieme a tre ambulanze di Areu e il medico del 118. Per estrarre l'autista del furgone dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre per trasportarlo all'ospedale di Cremona è stato fatto decollare l'elisoccorso da Brescia.

I due carabinieri, di 46 e 37 anni, sono stati invece trasportati all'ospedale Maggiore di Crema in codice giallo. Nessuno dei tre, al momento, risulterebbe in condizioni preoccupanti.