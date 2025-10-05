Ruba soldi dal portafoglio dell’ex compagna e l’aggredisce con pugni e schiaffi: 27enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne per rapina e resistenza a Vimercate (Monza). L’uomo avrebbe rubato 110 euro dal portafoglio dell’ex fidanzata, l’avrebbe picchiata e poi avrebbe provato ad aggredire anche i militari.

Un 27enne è stato arrestato lo scorso 24 settembre a Vimercate (nella provincia di Monza e della Brianza) con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, l'uomo, già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per fatti precedenti, avrebbe rubato 110 euro dal portafoglio dell'ex compagna e, quando la donna si è accorta, l'avrebbe picchiata. All'arrivo dei militari, il 27enne avrebbe provato ad aggredire anche loro.

L'episodio si è verificato nella serata del 24 settembre, ma si è avuto notizia solo ora. Il 27enne, di origine peruviana e residente a Cernusco sul Naviglio (nella Città Metropolitana di Milano), si trovava in quel momento ospite nell'abitazione dell'ex compagna a Vimercate. Ad un certo punto, avrebbe sottratto 110 euro dal portafoglio della donna approfittando di un momento di distrazione. Quando la vittima si è accorta del furto, avrebbe chiuso la porta dell'abitazione e si sarebbe messa a cercare il denaro, mentre lo stesso 27enne avvertiva il 112.

All'arrivo dei carabinieri, la donna ha riferito di essere stata presa a schiaffi e pugni da quell'uomo che, vedendo i militari, avrebbe reagito con violenza anche nei loro confronti. Immobilizzato, è stato arrestato in flagranza per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. I 110 euro sono stati trovati nella tasca dei suoi pantaloni.

Leggi anche Minaccia e picchia la madre per anni solo per avere soldi: arrestato

Su disposizione del pm di turno, il 27enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri della Compagnia di Vimercate fino all'udienza di convalida. Il giorno seguente, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Cernusco. La donna, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, dove è stata dimessa con una prognosi di quattro giorni. Successivamente ha sporto denuncia e ha avuto indietro i 110 euro.