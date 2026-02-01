Ruba la pistola a un vigilante, poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo: grave un 25enne

Un 25enne ha rapinato una guardia giurata, colpendola alla testa con una bastonata alla testa e privandola della sua arma d’ordinanza. Rintracciato, il giovane è rimasto gravemente ferito in una sparatoria con la polizia.

Immagine di repertorio

Questo pomeriggio, domenica 1 febbraio, un ragazzo di 25 anni è stato gravemente ferito con un colpo di pistola esploso dagli agenti delle Uopi (Unità Operative di Primo Intervento) in zona Rogoredo a Milano. Gli agenti erano sulle tracce del giovane da quando, qualche ora prima, il 25enne aveva aggredito una guardia giurata con una bastonata alla testa e le aveva rubato la pistola.

L'aggressione e la sparatoria

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la sparatoria si sarebbe verificata questo pomeriggio in piazza Mistral, in zona Rogoredo, quando gli agenti delle Uopi sarebbero riusciti a individuare il 25enne di origini asiatiche che qualche ora prima, intorno alle 14:30, aveva rapinato una guardia giurata privandola della sua arma d'ordinanza, una pistola Walther P99, in via Enrico Caviglia.

Stando a quanto riferito, l'allarme sarebbe stato lanciato dalla guardia giurata stessa che ha chiamato il 112, segnalando di essere stato colpito al capo con un bastone da un rapinatore alto circa 1,60, dalla carnagione olivastra e tratti asiatici. Subito è iniziata una vera e propria caccia all'uomo che, intorno alle 15:15, si è conclusa con la sparatoria in piazza Mistral. Lì, il fuggitivo 25enne armato, alla vista degli agenti, avrebbe sparato contro di loro, centrando l'auto di servizio blindata. È a quel punto che i poliziotti avrebbero risposto al fuoco, ferendo gravemente la vittima che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.