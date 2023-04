Ruba e falsifica ricette per farsi consegnare farmaci oppioidi per i parenti, infermiera denunciata Un’infermiera è stata denunciata per aver sottratto e falsificato negli anni decine di ricette mediche. Con queste, riusciva a farsi consegnare farmaci oppioidi che poi dava ai familiari tossicodipendenti.

A cura di Enrico Spaccini

Un'infermiera bresciana di 57 anni è stata denunciata per ricettazione, falso e truffa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Nuvolento, infatti, negli ultimi anni avrebbe sottratto e falsificato decine di ricette "rosse" dalle strutture in cui lavorava. Così facendo, riusciva a procurarsi farmaci oppioidi senza spendere un euro che poi passava ai suoi familiari tossicodipendenti.

Una truffa andata avanti per anni

La truffa delle ricette false sarebbe andata avanti per anni. La 57enne lavora in tre diverse strutture residenziali per anziani nell'hinterland, in Valsabbia e nell'Ovest bresciano. Lì riusciva a prenderle, a compilarle e infine a timbrarle come se fosse stato un medico a consegnargliele.

Alla fine, andava in farmacie diverse e al bancone presentava quelle ricette che era riuscita a compilarsi autonomamente. Riusciva a farsi consegnare farmaci con oppioidi che poi, come ricostruito dai militari di Nuvolento, distribuiva ai suoi familiari tossicodipendenti.

La denuncia delle farmacie e i codici di esenzione

Ad accorgersi che c'era qualcosa di strano in quelle ricette, sono state le direzioni sanitarie e le farmacie alle quali la 57enne si rivolgeva. Perciò, hanno formalizzato una denuncia ai carabinieri che, dopo una serie di perquisizioni, hanno denunciato l'infermiera bresciana.

Si è scoperto anche che la donna, conoscendo il funzionamento delle prescrizioni mediche, inseriva nelle sue ricette anche un codice di esenzione che le consentiva di ritirare i farmaci desiderati senza sborsare nemmeno un euro. Per questo motivo, ora dovrà rispondere di ricettazione, falso e truffa.