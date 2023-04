Ruba le ricette nella rsa dove lavora per comprare farmaci oppioidi: come agiva l’infermiera L’infermiera di tre rsa denunciata per truffa compilava personalmente le ricette del medico che sottraeva al lavoro, per andare poi in farmacia e comprare medicinali oppioidi.

A cura di Giorgia Venturini

Un'infermiera di 57 anni di Brescia e in servizio in tre casa di riposo è stata denunciata per ricettazione, falso e truffa. Gli investigatori hanno scoperto che per anni la 57enne rubava le ricette rosse dalla rsa in cui lavorava per poi falsificarle e recarsi in farmacia dove comprava medicinali con oppioidi. I farmaci li distribuiva poi ai famigliari che facevano uso di sostanze stupefacenti.

Come agiva l'infermiera

Da quando emerso dalle indagini dei carabinieri di Nuvolento, la donna per anni ha lavorato in tre case di riposo, tutte nel Bresciano. In ognuna di queste la 57enne avrebbe sottratto ai pazienti ricette rosse del medico. Le avrebbe poi compilate di persona inserendo persino un codice di esenzione che le permetteva di ritirare in farmacia i medicinali gratuitamente. Alle ricette inseriva persino il timbro del medico.

Insomma, una truffa di cui nessuno per anni si è accorto di nulla. La donna agiva con la massima prudenza e in farmacia, data la precisione delle ricette, per molto tempo nessuno si è accorto di alcune anomalie.

Le indagini e la denuncia per truffa

La truffa è andata avanti fino a quando le direzioni sanitarie delle tre case di riposo, situate nell’hinterland in Valsabbia e nell’Ovest bresciano, hanno avuto i primi sospetti. Così subito sono stati allertati i carabinieri di Nuvolento che hanno fatto scattare le indagini. I militari in breve periodo hanno scoperto come agiva la donna accertando che tutto era stato ideato per far avere farmaci oppioidi ai parenti che facevano uso di sostanze stupefacenti. Dopo poco l'avvio delle indagini per l'infermiera è scattata la denuncia per ricettazione, falso e truffa.