Precipita in montagna davanti agli amici, è morta Adele Anna Federici: aveva 59 anni

È Adele Anna Federici la 59enne di Cellatica (Brescia) che ha perso la vita dopo essere precipitata da un sentiero vicino al lago di Coca, nel territorio di Valbondione (Bergamo). La donna stava camminando con un gruppo di amici escursionisti quando è precipitata nel vuoto.

Adele Anna Federici

Si chiamava Adele Anna Federici la donna di 59 anni di Cellatica (Brescia) che ieri mattina, lunedì 3 agosto, ha perso la vita dopo essere precipitata da un sentiero a circa 2.100 metri di quota nella zona del lago di Coca, nel territorio di Valbondione (Bergamo). La donna stava camminando con un gruppo di amici escursionisti quando, improvvisamente, è precipitata nel vuoto.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati lungo il sentiero CAI 302, che collega il rifugio Baroni al Brunone con il Mario Merelli, nei pressi del lago di Coca nella Bergamasca, quando, intorno alle 13:00, Federici – che stava camminando con altri escursionisti – sarebbe improvvisamente precipitata nel vuoto. Le persone che si trovavano con lei hanno subito lanciato l'allarme: il gruppo di alpinisti è stato raggiunto dagli operatori del Soccorso alpino di Valbondione.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un elisoccorso decollato da Bolzano in codice giallo. Tuttavia, una volta giunto sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 59enne per la quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta.

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Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri del comando di Clusone che hanno svolto tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e così accertare tutte le responsabilità del caso.