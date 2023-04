Rompe i finestrini di 18 auto in una notte per rubare all’interno, individuato il responsabile Sembra sia stato individuato il responsabile del danneggiamento di 18 auto in una notte sola a Sondrio. Nei prossimi giorni verrà eseguito un confronto del sangue per verificare la compatibilità del sospettato con quello trovato sui finestrini rotti.

A cura di Enrico Spaccini

Una delle auto danneggiate

La mattina dell'11 febbraio scorso almeno 18 persone residenti a Sondrio hanno trovato al loro risveglio la propria auto danneggiata. In un primo momento si pensava che un vandalo, o una sorta di baby gang, avesse agito nella notte spaccando i finestrini delle vetture che si sono trovate sul loro cammino in via Triste, via Fiume e piazzale Bertacchi, nelle aree centrali della città. Poi, invece, con le prime denunce si è cominciato a delineare il quadro di un sospetto ladro che ha portato via da ciascuna di essere monete o qualche altro tipo di oggetto, e adesso sembra sia stato individuato il responsabile.

Il presunto responsabile è già in carcere

L'ipotesi è che si tratti di un 47enne di Calcinate, in provincia di Bergamo, che nel frattempo è finito in carcere per altri reati contro il patrimonio.

Nei prossimi giorni, il suo sangue verrà confrontato con quello rinvenuto sui resti dei finestrini rotti delle auto prese di mira. Il lavoro sarà affidato a un laboratorio specializzato di Milano, che dovrà verificare un'eventuale corrispondenza.

Cosa è stato rubato dalle auto danneggiate

Intanto, in aiuto degli investigatori sono arrivate le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali. Gli agenti della polizia municipale le hanno messe a disposizione della Questura e gli inquirenti hanno potuto constatare che in realtà era stata una persona sola a danneggiare circa 18 auto nella stessa notte.

Non tutti i proprietari di quelle vetture, però, avevano sporto subito denuncia. Comunque, da quanto è emerso sembra che siano stati sottratti solo oggetti di poco valore. Quindi, in fin dei conti, per le vittime si è rivelato più dispendioso riparare al danno del finestrino rotto che alla merce rubata.