Rissa tra colleghi in azienda per questioni di lavoro: i carabinieri intervengono per separarli Un uomo di 58 anni e un 40enne si sono messi a litigare in azienda, nel Bresciano, finendo per picchiarsi. Per dividerli sono dovuti intervenire i carabinieri ed entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso.

Una discussione per questioni lavorative è degenerata in una rissa tra colleghi. Due uomini, nel pomeriggio di ieri martedì 12 dicembre, sono arrivati a mettersi le mani addosso durante una lite in un'azienda di via Sandro Pertini a Cazzago San Martino (in provincia di Brescia). La situazione si era aggravata al punto che è stato richiesto l'intervento dei carabinieri ed entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso per ricevere cure per le lesioni riportate.

La discussione per motivi di lavoro

La chiamata al 112, il numero unico per le emergenze, è arrivata qualche minuto prima delle 17. La giornata lavorativa, dunque, era quasi giunta al termine ma una discussione ha fatto preoccupare i lavoratori dell'azienda di via Sandro Pertini. Non sono ancora chiare le motivazioni esatte della lite, ma alcuni presenti avrebbero riferito ai militari che si trattava di questioni legate proprio al lavoro.

All'arrivo dei militari, i due erano già passati dalle parole ai fatti. Come riportato da BresciaToday, infatti, sarebbero stati loro a dividere i due colleghi che si stavano picchiando e a riportare la calma. Dopodiché i protagonisti della rissa, un uomo di 58 anni e un altro di 40, sono stati medicati dal personale sanitario arrivato a bordo di due ambulanze.

Il trasporto in ospedale e le conseguenze della rissa

Entrambi i contendenti sono stati poi trasportati al pronto soccorso in codice verde: uno a quello dell'ospedale di Chiari e l'altro a quello dell'Istituto clinico San Rocco di Ome per ulteriori accertamenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi, ma ora bisognerà vedere se tra i due colleghi si è ristabilita veramente la pace o se decideranno di procedere per vie legali.