Rimane schiacciato in un frontale tra da due auto, morto un ragazzo di 25 anni Un ragazzo è morto dopo essere stato schiacciato da due auto. Troppo gravi le lesioni che ha riportato. Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte altre persone ferite in modo lieve.

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo d'età compresa tra i 20 e 25 anni è stato travolto nella serata di oggi, sabato 7 gennaio, da due auto lungo via Roma a Iseo, in provincia di Brescia. L'incidente è avvenuto intorno alle 20, all'altezza della traversa otto della strada, la principale del paese. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Quello che si sa al momento è che il ragazzo è rimasto schiacciato in un frontale tra due auto. Resta da capire perché si trovasse là in quel momento. I

l giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni che ha riportato. Sembra che il suo aspetto fosse irriconoscibile, al punto da rendere difficile la sua identificazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sale Marasino, il personale medico con un'auto medica e due pattuglie della polizia stradale di Brescia. Stando alle prime informazioni, sembra che nell'incidente siano rimaste coinvolte altre persone che hanno riportato ferite lievi. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i rilievi del caso.

Adamo Morandi, il 24enne morto in sella alla sua moto

Alcuni giorni fa, Adamo Morandi è stato centrato in pieno da una macchina che stava uscendo da un autolavaggio all'altezza di Arconate, a Milano. Il 24enne era in sella alla sua Kawasaki quando l'Opel Zafira, guidata da un 23enne, lo ha colpito. L'impatto ha distrutto i due veicoli, mentre Morandi è finito prima contro la parte anteriore della macchina e poi, dopo un volo di diversi metri, sull'asfalto.

All'arrivo dei soccorsi, il 24enne era già in fin di vita. Viene portato d'urgenza al pronto soccorso di Legnano, ma muore poco dopo.