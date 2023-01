Incidente tra auto e moto nel Milanese: morto un ragazzo di 24 anni Adamo Morandi, 24 anni, era in sella alla sua inseparabile Kawasaki verde quando è stato centrato in pieno da una macchina in uscita da un autolavaggio, all’altezza di Arconate (Milano): al volante una 23enne. Il giovane è morto poche ore dopo all’ospedale di Legnano.

Si chiamava Adamo Morandi, e con la sua inseparabile Kawasaki verde brillante stava percorrendo la provinciale 34, il rettilineo che collega Castano Primo a Magenta. Un tragitto che aveva consumato già tante volte. L'ultima, oggi intorno alle 14: il 24enne di Busto Garolfo sarebbe stato centrato in pieno da una macchina in uscita da un autolavaggio, all'altezza di Arconate (Milano). Letale il colpo, che non gli ha lasciato scampo: il giovane è morto poche ore dopo all'ospedale di Legnano.

La dinamica dell'incidente di Arconate

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era appena lasciato alle spalle la rotatoria di Buscate e procedeva in direzione Inveruno in sella alla propria moto. Nel frattempo la macchina coinvolta nell'incidente, una Opel Zafira guidata da una 23enne, stava uscendo dall'autolavaggio, e si sarebbe immessa sulla carreggiata della provinciale senza accorgersi dell'arrivo del centauro. Un impatto violento, inevitabile, che distrugge auto e moto. Il ragazzo si schianta prima contro la parte anteriore della macchina e poi, dopo un volo di diversi metri sull'asfalto, finisce su un terreno sterrato che costeggia la provinciale.

Quando arrivano i soccorsi (con i Carabinieri della Compagnia di Legnano, i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e la Polizia Locale di Arconate) Adamo è in fin di vita. Viene portato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano, ma le manovre tempestive messe in atto da medici e infermieri si rivelano purtroppo inutili.

L'addio al 34enne Paolo Di Ciancio

Giorni di sangue sull'asfalto dell'Alto Milanese, che poco prima di Adamo ha visto morire anche Paolo Di Ciancio, 34 anni, originario sempre di Busto Garolfo: per motivi ancora da chiarire la sua auto, una Mercedes Classe A, si è schiantata frontalmente contro un albero che fa da spartitraffico lungo viale Giovanni Boccaccio a Busto Arsizio, intorno alle 5:30 di martedì 3 gennaio. Di Ciancio è morto sul colpo, mentre l'uomo di 54 anni che viaggiava con lui è stato soccorso dai sanitari del 118.